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08:43 (мск), источник: Kommersant.uz

Принят план развития системы здравоохранения на первое полугодие 2018 года

Проанализировав проблемы и недостатки в системе здравоохранения в разрезе регионов, президент отметил неукомплектованность и недостаточный кадровый потенциал медицинских учреждений на местах. В настоящее время по стране ощущается нехватка более 11 тыс. врачей.

Источник: Kommersant.uz

Также Шавкат Мирзиёев раскритиковал слабую материально-техническую базу медицинских учреждений, отсутствие пунктов скорой медицинской помощи и аптек при сельских семейных поликлиниках, деятельность руководителей, препятствующих участию предпринимателей в развитии частной медицины.

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Несмотря на принятие указов и постановлений по развитию системы специализированной медицинской помощи, деятельность филиалов республиканских специализированных центров в регионах не организована на должном уровне.

С целью устранения указанных недостатков были определены стратегические задачи, подлежащие выполнению в первом полугодии 2018 года, сообщает пресс-служба президента.

Законодательная палата Олий Мажлиса должна разработать и обеспечить неукоснительное исполнение шестимесячного плана мер по постоянному контролю и мониторингу осуществляемых в сфере здравоохранения реформ.

Президент поручил разработать совместно с хокимиятами районов (городов) «дорожные карты» по деятельности рабочих групп, которые должны быть утверждены и взяты под строгий контроль Законодательной палатой.

При этом глава государства поручил разработать и внедрить методы по оказанию практической помощи в устранении имеющихся проблем на основе глубокого изучения реальной обстановки на местах, а не путем проведения проверок.

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Для решения проблемы нехватки кадров Министерству здравоохранения поручено совместно с хокимиятами на местах определить потребность в медицинских специалистах в разрезе регионов, районов и учреждений, увеличить в 2018 году целевые квоты приема в бакалавриат на 20%, в магистратуру — на 10% и в клиническую ординатуру — на 15% по сравнению с 2017 годом.

Поручено увеличить в 2018 году объем выделяемых средств на приобретение лекарственных препаратов для скорой медицинской помощи минимум в два раза и принять меры по сбалансированному финансированию в разрезе регионов.

В целях системного развития частной медицины, на базе открывшегося в Ташкенте частного медицинского центра Akfa Medline будет создан учебно-практический центр для развития частной медицины в стране и подготовки квалифицированных кадров для сферы. Также в столице организуют совместно с этим медицинским центром высшее медицинское учебное заведение Республики Корея и его территориальных филиалов.

Ряду министерств и ведомств поручено организовать больше частных медучреждений узкой специализации с собственными стационарами с учетом показателей заболеваемости населения и потребностей регионов.

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