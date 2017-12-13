В Приангарье вернулись воевавшие в Сирии дальние бомбардировщики

Как сообщили «РГ» в пресс-службе министерства обороны РФ, их маршрут пролегал через аэродром в Северной Осетии и Саратовской области, где была совершена дозаправка. «Дома их встречали начальник отдела боевой подготовки дальней, военно-транспортной и специальной авиации Воздушно-космических сил генерал-майор Александр Цылев, представители ветеранских организаций, сослуживцы, члены семей», — уточнили в ведомстве.