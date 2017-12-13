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10:17 (мск), источник: "Российская газета"

В Приангарье вернулись воевавшие в Сирии дальние бомбардировщики

Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3, выполнявшие боевые задачи в ходе сирийской кампании, вернулись на аэродром дислокации в Иркутской области.

Источник: AP 2017

Как сообщили «РГ» в пресс-службе министерства обороны РФ, их маршрут пролегал через аэродром в Северной Осетии и Саратовской области, где была совершена дозаправка. «Дома их встречали начальник отдела боевой подготовки дальней, военно-транспортной и специальной авиации Воздушно-космических сил генерал-майор Александр Цылев, представители ветеранских организаций, сослуживцы, члены семей», — уточнили в ведомстве.

Напомним, приказ о завершении боевой операции в Сирии Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами РФ Владимир Путин отдал 11 декабря.

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