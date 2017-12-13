В Приангарье вернулись воевавшие в Сирии дальние бомбардировщики
Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3, выполнявшие боевые задачи в ходе сирийской кампании, вернулись на аэродром дислокации в Иркутской области.
Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3, выполнявшие боевые задачи в ходе сирийской кампании, вернулись на аэродром дислокации в Иркутской области.
Как сообщили «РГ» в
Напомним, приказ о завершении боевой операции в Сирии Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами РФ Владимир Путин отдал 11 декабря.