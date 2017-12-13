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10:18 (мск), источник: КрымPress

Сергей Аксёнов провёл совещание с крымскими автоперевозчиками

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провёл совещание по вопросам организации пассажирских перевозок на территории Республики Крым.

Об этом сообщает Управление информации и пресс-службы Главы РК. Аксёнов обратился к участникам совещания с проблемой перевозки льготных категорий граждан.

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У меня к вам будет вопрос: почему не возят льготников? Обращаюсь к вам как к участникам рынка, которые, в том числе, должны влиять на ситуацию. Мы должны договориться, что правила взаимны. Если государство выделяет деньги — а такого при Украине никогда не было, — мы готовы вам идти навстречу, то вы должны выполнять все условия. Жалобы поступают регулярно: пенсионеров, пожилых людей, инвалидов оставляют на остановках, проезжают мимо. Прошу вас эту работу в рамках Ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма, которая влияет на формирование мнения, провести. Договорились? Коллеги, не подводите нас, — сказал Глава Крыма.

Также Сергей Аксёнов акцентировал внимание на несоблюдении общественным транспортом вечернего расписания. И по вечернему расписанию точно так же: когда в расписании стоит время, автобус должен подойти, а его нет уже после 20:00. Мириться с этой ситуацией не будем, — отметил Глава РК.

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