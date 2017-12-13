Сергей Аксёнов провёл совещание с крымскими автоперевозчиками
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провёл совещание по вопросам организации пассажирских перевозок на территории Республики Крым.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провёл совещание по вопросам организации пассажирских перевозок на территории Республики Крым.
Об этом сообщает Управление информации и
У меня к вам будет вопрос: почему не возят льготников? Обращаюсь к вам как к участникам рынка, которые, в том числе, должны влиять на ситуацию. Мы должны договориться, что правила взаимны. Если государство выделяет деньги — а такого при Украине никогда не было, — мы готовы вам идти навстречу, то вы должны выполнять все условия. Жалобы поступают регулярно: пенсионеров, пожилых людей, инвалидов оставляют на остановках, проезжают мимо. Прошу вас эту работу в рамках Ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма, которая влияет на формирование мнения, провести. Договорились? Коллеги, не подводите нас, — сказал Глава Крыма.
Также Сергей Аксёнов акцентировал внимание на несоблюдении общественным транспортом вечернего расписания. И по вечернему расписанию точно так же: когда в расписании стоит время, автобус должен подойти, а его нет уже после 20:00. Мириться с этой ситуацией не будем, — отметил Глава РК.