Сергей Аксёнов провёл совещание с крымскими автоперевозчиками

У меня к вам будет вопрос: почему не возят льготников? Обращаюсь к вам как к участникам рынка, которые, в том числе, должны влиять на ситуацию. Мы должны договориться, что правила взаимны. Если государство выделяет деньги — а такого при Украине никогда не было, — мы готовы вам идти навстречу, то вы должны выполнять все условия. Жалобы поступают регулярно: пенсионеров, пожилых людей, инвалидов оставляют на остановках, проезжают мимо. Прошу вас эту работу в рамках Ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма, которая влияет на формирование мнения, провести. Договорились? Коллеги, не подводите нас, — сказал Глава Крыма.