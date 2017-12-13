На должность мэра Ялты претендуют 10 кандидатов

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования со ссылкой на члена конкурсной комиссии, начальника отдела обеспечения деятельности городского совета управления организационно-правового обеспечения Ялтинского горсовета Ольгу Калашникову.

По ее словам, документы в установленные сроки — до 11 декабря — были поданы девятью кандидатами. Еще одному гражданину на основании поступившего от него заявления срок подачи документов продлен до 15 декабря текущего года.

В течение пяти дней достоверность и полноту сведений, предоставленных гражданами, будут проверять члены конкурсной комиссии.

Конкурс на замещение должности главы администрации Ялты состоится 18 декабря этого года.