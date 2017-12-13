На должность мэра Ялты претендуют 10 кандидатов
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек — РИА Новости Крым. Принять участие в конкурсе на должность главы администрации Ялты изъявили желание десять граждан.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек — РИА Новости Крым. Принять участие в конкурсе на должность главы администрации Ялты изъявили желание десять граждан.
Об этом сообщает
По ее словам, документы в установленные сроки — до 11 декабря — были поданы девятью кандидатами. Еще одному гражданину на основании поступившего от него заявления срок подачи документов продлен до 15 декабря текущего года.
В течение пяти дней достоверность и полноту сведений, предоставленных гражданами, будут проверять члены конкурсной комиссии.
Конкурс на замещение должности главы администрации Ялты состоится 18 декабря этого года.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, 31 октября главой администрации Ялты была назначена Елена Сотникова, ее кандидатуру единогласно поддержали 24 присутствующих на сессии депутата. Однако 3 ноября на сайте правительства Крыма появился документ, в котором значилось, что на 55-ую внеочередную сессию горсовета выносится вопрос об отмене решения о ее назначении. Причины такого решения указаны не были. 7 ноября на внеочередной сессии городского совета данное решение было отменено.