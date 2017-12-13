МИД: позиция Беларуси по вопросу статуса Иерусалима остается неизменной

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На встрече, которая состоялась во вторник, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в связи с последними событиями и заявлениями мировых лидеров.

«Дапкюнас подтвердил неизменность белорусской позиции по вопросу статуса Иерусалима. Было подчеркнуто, что Беларусь выступает за справедливое и долгосрочное урегулирование палестино-израильского конфликта политико-дипломатическими средствами на международно-правовой основе, включая соответствующие резолюции ООН», — говорится в сообщении пресс-службы МИД.

В ходе встречи также обсуждался алгоритм взаимодействия МИД, других госучреждений Беларуси и посольства Палестины для продвижения сотрудничества по всем направлениям, в том числе в торговле, здравоохранении, образовании и туризме.

Стороны договорились способствовать взаимному обмену визитами представителей деловых кругов и осуществлять поиск других механизмов развития взаимовыгодных контактов.

Решение по статусу Иерусалима

Вопрос статуса Иерусалима возник в повестке дня после заявления 6 декабря президента США Дональда Трампа о том, что США признают Иерусалим столицей Израиля. Кроме того, Трамп подписал документ, согласно которому американское посольство будет перенесено из Тель-Авива в этот город.

Это заявление спровоцировало негативную реакцию со стороны ряда государств. В Иерусалиме начались стычки между арабами и израильтянами. Официальный представитель палестинской организации ХАМАС накануне объявил о третьей интифаде.