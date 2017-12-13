Авиация ЦВО и машины-амфибии встретят «Союз» с экипажем МКС
Авиация и
Авиация и
Здесь 14 декабря по плану должен приземлиться пилотируемый космический аппарат «Союз МС-05» с международным экипажем на борту.
Кстати, летчики ЦВО за 10 лет участвовали в более чем 50 «космических» операциях, эвакуировали две сотни космонавтов — наших и иностранных.
«В операции принимают участие более 200 человек, в том числе — бригада военных медиков», — передает
Напомним, на МКС завершается работа 53-й длительной экспедиции — исследователи провели в космическом полете 139 суток. На Землю вернутся россиянин Сергей Рязанский, астронавты Рэндолф Брезник (NASA, США) и Паоло Несполи (ESA, Европа).
«Расстыковка корабля “Союз МС-05” с МКС планируется 14 декабря в 08:15 по московскому времени. Приземление спускаемого аппарата ожидается в 11:38 в 147 километрах
Отслеживать посадку «Союза» традиционно будут из центра боевого управления 14 армии ВВС и ПВО в Екатеринбурге.