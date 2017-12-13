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11:48 (мск), источник: АиФ Челябинск

Прокуратура потребовала отставки двух глав поселений в Сосновском районе

Чиновников подозревают в превышении полномочий и сокрытии доходов.

Прокуратура Сосновского района потребовала освободить от должностей глав двух сельских поселений, чиновников подозревают в нарушении антикоррупционного законодательства, сообщают в пресс-центре регионального надзорного ведомства.

По данным правоохранителей, глава Алишевского сельского поселения незаконно передал своему знакомому земельный участок, подписав документ с заведомо ложными сведениями. Ущерб от действий чиновника оценили в 140 тысяч рублей.

«В связи с указанными фактами прокуратурой района в адрес Совета депутатов Алишевского сельского поселения внесено представление с требованием рассмотреть вопрос об удалении главы поселения в отставку в связи с несоблюдением норм федерального законодательства», — отмечают в прокуратуре.

Надзорное ведомство также направило материалы проверки в Совет депутатов сельского поселения Новый Кременкуль: правоохранители установили, что глава поселения не включил в справку о доходах сведения о получении 42 тысяч рублей.

Напомним, ранее сразу в нескольких должностных преступлениях обвинили главу Баландинского сельского поселения.

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