Госдума приняла закон о неофициальном использовании герба России

Источник: РИА Новости

Авторами инициативы выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по законодательству Павел Крашенинников.

Читайте также Звезды Кремля: большевистская твердость и путинская эклектика

В настоящее время использование государственного герба РФ возможно только в случаях, специально оговоренных законодательством. Если государственный герб используется в иных случаях и способами, не соответствующими правилам его официального использования, то за это может последовать административная, а также уголовная ответственность. Фактически у граждан и организаций отсутствует легальная возможность неофициального использования государственного герба, отмечал ранее депутат.

По словам Крашенинникова, данная законодательная инициатива расширяет возможность использования государственного герба Российской Федерации, предоставляя гражданам и организациям право его неофициального использования.

Депутат сообщил, что поправками устанавливается возможность такого неофициального использования государственного герба или его изображения федеральными органами государственной власти, иными федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов РФ и иными государственными органами субъектов РФ, органами местного самоуправления и муниципальными органами.

Читайте также Пора и часть знать

При принятии законопроекта граждане и организации смогут, например, законно изображать государственный герб на сувенирной и подарочной продукции, использовать его на массовых публичных мероприятиях, на спортивных соревнованиях, на съездах общественных объединений, в каких-то других случаях в повседневной жизни, в быту. Таким образом, граждане смогут выразить свои патриотические чувства, подчеркнуть гражданскую принадлежность, отметил Крашенинников.

Вместе с тем он добавил, что государственный герб или его изображение в порядке, предусмотренном законодательством для официального применения, граждане и организации не смогут.

Например, изображение государственного герба на официальных бланках и печатях остается прерогативой федеральных органов государственной власти и иных государственных органов, организаций и учреждений, наделенных отдельными государственно-властными полномочиями. Сюда же относятся и случаи использования герба на государственных наградах, на документах, удостоверяющих личность, уточнил Крашенинников.

Кроме того, гербы субъектов Российской Федерации, муниципальных образований или общественных объединений, предприятий и учреждений не могут быть идентичными государственному гербу РФ. И он не может быть использован в качестве геральдической основы для гербов этих субъектов, что закреплено статьей 8 федерального конституционного закона «О Государственном гербе Российской Федерации», сообщил Крашенинников.

По мнению авторов инициативы, принятие закона будет способствовать популяризации государственной символики, воспитанию гражданственности и патриотизма.