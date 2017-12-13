Трутнев поддержал развитие возобновляемой энергетики на Дальнем Востоке

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поддержал идею развития генерации на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на Дальнем Востоке, предложенную ранее «Роснано». Об этом сообщил глава «Роснано» Анатолий Чубайс на конференции «Будущее возобновляемой энергетики в России».

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«Базовые выводы таковы. Во-первых, сама идея развития возобновляемой энергетики по этой схеме на Дальнем Востоке поддержана», — сказал он.

Чубайс также напомнил, что ранее «Роснано» предлагала создать специальный фонд для развития ВИЭ на Дальнем Востоке. Однако эта идея, по словам Чубайса, Трутневым не была поддержана.

«Предлагали отдельный фонд, как мы говорили. Юрий Петрович резонно говорит: «Зачем новый фонд? Мы под каждую задачу будем отдельный фонд создавать?» — сказал Чубайс.