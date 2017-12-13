Трутнев поддержал развитие возобновляемой энергетики на Дальнем Востоке
При этом полпред президента в ДФО отказался от идеи создания специального фонда для развития ВИЭ в регионе, отметил Анатолий Чубайс.
При этом полпред президента в ДФО отказался от идеи создания специального фонда для развития ВИЭ в регионе, отметил Анатолий Чубайс.
МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/.
«Базовые выводы таковы.
Чубайс также напомнил, что ранее «Роснано» предлагала создать специальный фонд для развития ВИЭ на Дальнем Востоке. Однако эта идея, по словам Чубайса, Трутневым не была поддержана.
«Предлагали отдельный фонд, как мы говорили. Юрий Петрович резонно говорит: «Зачем новый фонд? Мы под каждую задачу будем отдельный фонд создавать?» — сказал Чубайс.
Он добавил, что дискуссия о тарифе на электроэнергию, генерируемую ВИЭ, на Дальнем Востоке еще продолжается. «Роснано» предлагает реализовывать проекты ВИЭ не по программе ДПМ (договор о предоставлении мощности), а с применением классического механизма, гарантирующего возврат инвестиций.