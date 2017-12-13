Германия может стать страной-партнером ИННОПРОМ-2019

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ЕКАТЕРИНБУРГ. Германия может стать страной-партнером международной промышленной выставки ИННОПРОМ в 2019 году. Об этом заявил генеральный консул ФРГ в Екатеринбурге Штефан Кайль в ходе традиционного заседания Investors' talks — Клуба иностранных инвесторов на Урале, сообщает департамент информационной политики губернатора.

«В текущем году Германия впервые разместила коллективный стенд на ИННОПРОМе и мы уже рассматриваем возможность стать страной-партнером выставки в 2019 году», — сказал генеральный консул.

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И.о. министра международных и внешнеэкономических связей Андрей Соболев отметил, что такая заинтересованность имеет обоюдный характер и при этом обусловлена высоким уровнем совместных экономических проектов двух стран, в том числе и на межрегиональном уровне. Это, по его словам, всегда очевидно на деловых переговорах.

Так, в рамках майской поездки в составе российской делегации во главе с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым на Ганноверскую выставку губернатор Евгений Куйвашев лично передавал приглашения на ИННОПРОМ руководителям немецких земель, а также проводил презентации этой деловой площадки.

«Немецкий бизнес всегда отличался прагматичным и взвешенным характером. С Германией Свердловская область имеет не только высокий товарооборот, но и пилотные для двух стран проекты глубокой промышленной кооперации. Безусловно, в случае принятия решения на уровне руководства России и Германии о партнерстве ФРГ с главной промышленной выставкой страны, Свердловская область будет использовать открывшиеся возможности максимально эффективно», — сказал Андрей Соболев.

В то же время Свердловской области продолжается подготовка к международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018, которая пройдет в Екатеринбурге в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» 9—12 июля. Темой выставки станет цифровое производство, а страной-партнером — Республика Корея.

Как отметил в ходе рабочей встречи с представителями группы компаний «Формика» первый вице-губернатор Алексей Орлов, Свердловская область, которая выступает крупнейшим регионом-участником ИННОПРОМа, в 2018 году будет представлена на выставке инновационными проектами, а также актуальными вопросами деловой программы.

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Директор деловой программы ИННОПРОМа Антон Атрашкин заверил, что подготовка 9-ой выставки ИННОПРОМ ведется полным ходом: поддерживается контакт с руководством Корейского агентства по продвижению инвестиций и торговли (KOTRA), Корейской Ассоциации международной торговли (KITA) и Корейской машиностроительной ассоциации (KOAMI) по вопросам наполнения деловой программы выставки, обсуждаются детали организации национальной экспозиции и программы культурных мероприятий с участием страны-партнера.

Он также уточнил, что в 2018 году ожидается расширение перечня представителей иностранных государств среди участников деловой программы ИННОПРОМа. Предполагается, что выставка вновь выступит эффективной платформой для контактов между международным и российским бизнесом.

Отметим, глава региона Евгений Куйвашев поставил задачу сделать максимально комфортным пребывание посетителей ИННОПРОМа на площадке МВЦ, несмотря на приводящиеся на близлежащей территории работы по строительству Конгресс-центра.

Напомним, международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится ежегодно в Екатеринбурге с 2010 года. В 2012 году правительство РФ присвоило главной промышленной, торговой и экспортной площадке в России федеральный статус. За 4 дня работы ИННОПРОМа в 2017 году выставку посетило свыше 50 тысяч человек, около 60% из них — профессиональная аудитория. Более 600 компаний из 20 стран мира выступили в качестве экспонентов, 95 государств направили на ИННОПРОМ-2017 свои торгово-промышленные делегации.

В 2017 году в рамках ИННОПРОМа впервые стартовала национальная байерская программа развития промышленного экспорта IndEx. В рамках программы в Екатеринбург приехали 200 делегатов — профессиональные закупщики промышленной продукции.

«Свердловская область способна принимать и проводить мероприятия самого высокого уровня сложности. Этот опыт и навыки будут использованы в 2018 году во время проведения Чемпионата мира и футболу. Они также будут применены в борьбе за право проведения ЭКСПО-2025. Кроме того, ключевые проекты ИННОПРОМа, соглашения и контракты, подписанные на выставке, самым непосредственным образом будут использованы в хозяйственном комплексе региона, в социальной сфере, в реализации народной программы «Пятилетка развития», — отмечает Евгений Куйвашев.