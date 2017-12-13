Германия может стать страной-партнером ИННОПРОМ-2019
Об этом заявил Генеральный консул ФРГ Штефан Кайль.
Об этом заявил Генеральный консул ФРГ Штефан Кайль.
ЕКАТЕРИНБУРГ. Германия может стать
«В текущем году Германия впервые разместила коллективный стенд на ИННОПРОМе и мы уже рассматриваем возможность стать
И.о. министра международных и внешнеэкономических связей Андрей Соболев отметил, что такая заинтересованность имеет обоюдный характер и при этом обусловлена высоким уровнем совместных экономических проектов двух стран, в том числе и на межрегиональном уровне. Это, по его словам, всегда очевидно на деловых переговорах.
Так, в рамках майской поездки в составе российской делегации во главе с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым на Ганноверскую выставку губернатор Евгений Куйвашев лично передавал приглашения на ИННОПРОМ руководителям немецких земель, а также проводил презентации этой деловой площадки.
«Немецкий бизнес всегда отличался прагматичным и взвешенным характером. С Германией Свердловская область имеет не только высокий товарооборот, но и пилотные для двух стран проекты глубокой промышленной кооперации. Безусловно, в случае принятия решения на уровне руководства России и Германии о партнерстве ФРГ с главной промышленной выставкой страны, Свердловская область будет использовать открывшиеся возможности максимально эффективно», — сказал Андрей Соболев.
Как отметил в ходе рабочей встречи с представителями группы компаний «Формика» первый
Директор деловой программы ИННОПРОМа Антон Атрашкин заверил, что подготовка 9-ой выставки ИННОПРОМ ведется полным ходом: поддерживается контакт с руководством Корейского агентства по продвижению инвестиций и торговли (KOTRA), Корейской Ассоциации международной торговли (KITA) и Корейской машиностроительной ассоциации (KOAMI) по вопросам наполнения деловой программы выставки, обсуждаются детали организации национальной экспозиции и программы культурных мероприятий с участием
Он также уточнил, что в 2018 году ожидается расширение перечня представителей иностранных государств среди участников деловой программы ИННОПРОМа. Предполагается, что выставка вновь выступит эффективной платформой для контактов между международным и российским бизнесом.
Напомним, международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится ежегодно в Екатеринбурге с 2010 года. В 2012 году правительство РФ присвоило главной промышленной, торговой и экспортной площадке в России федеральный статус. За 4 дня работы ИННОПРОМа в 2017 году выставку посетило свыше 50 тысяч человек, около 60% из них — профессиональная аудитория. Более 600 компаний из 20 стран мира выступили в качестве экспонентов, 95 государств направили на ИННОПРОМ-2017 свои
В 2017 году в рамках ИННОПРОМа впервые стартовала национальная байерская программа развития промышленного экспорта IndEx. В рамках программы в Екатеринбург приехали 200 делегатов — профессиональные закупщики промышленной продукции.
«Свердловская область способна принимать и проводить мероприятия самого высокого уровня сложности. Этот опыт и навыки будут использованы в 2018 году во время проведения Чемпионата мира и футболу. Они также будут применены в борьбе за право проведения ЭКСПО-2025. Кроме того, ключевые проекты ИННОПРОМа, соглашения и контракты, подписанные на выставке, самым непосредственным образом будут использованы в хозяйственном комплексе региона, в социальной сфере, в реализации народной программы «Пятилетка развития», — отмечает Евгений Куйвашев.
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