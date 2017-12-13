Песков назвал вопрос принадлежности Крыма не подлежащим обсуждению

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон хочет вернуться к вопросу Крыма, но приоритетной темой остается ситуация в Донбассе.

«Что касается Крыма, то здесь добавить нечего. Эта тема ни коим образом не подлежит какому-либо обсуждению», — сказал Песков.