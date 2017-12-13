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13:07 (мск), источник: РИА Новости

Песков назвал вопрос принадлежности Крыма не подлежащим обсуждению

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Тема Крыма не подлежит обсуждению, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Тема Крыма не подлежит обсуждению, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон хочет вернуться к вопросу Крыма, но приоритетной темой остается ситуация в Донбассе.

«Что касается Крыма, то здесь добавить нечего. Эта тема ни коим образом не подлежит какому-либо обсуждению», — сказал Песков.

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