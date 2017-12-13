Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: В Рунете удивлены размером наследства Броневого
Названы продукты, которые помогут от бессонницы
В Москве произошла массовая драка: есть пострадавшие
Центробанк может купить у ВТБ небоскреб в «Москва-Сити»
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский отдыхают в Венеции
Строй, владей, эксплуатируй: Россия строит в Турции АЭС В Турции началось строительство первой в стране атомной электростанции. Это совместный проект Москвы и Анкары
США приняли решение по Порошенко и Саакашвили - Царев
США похвалили Россию за надувные танки - СМИ США
Как заводить машину зимой: 6 правил
Автомобили могут резко подорожать уже в январе
Актер Александр Солдатов боролся с раком на протяжении 11 лет
СМИ: Абрамович и Пересильд заняли одну ложу в ГАБТ
СМИ: Дакота Джонсон встречается с Крисом Мартином
Кайли Миноуг блистала на красной дорожке в Сиднее
Пересильд составила Абрамовичу компанию в Большом театре - СМИ
От рака умер актер Александр Солдатов — СМИ
В Москве произошла массовая драка: есть пострадавшие
Запад ответил на вывод войск России из Сирии
Фоторепортажи
12Задержание Михаила Саакашвили
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
13:15 (мск), источник: РИА Новости

США намерены решать вопрос Крыма психологическим давлением, заявил Бальбек

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона о Крыме — это четкий посыл, что данный вопрос Вашингтон предпочитает решать психологическим давлением и воевать в интересах Украины никто не станет, заявил в среду РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Источник: РИА "Новости"

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США хотят вернуться к вопросу Крыма, но в приоритете урегулирование ситуации в Донбассе.

«Заявление Тиллерсона — это слова ободрения для Украины, мол, “мы вас не бросим, а насчет Крыма с России сурово спросим”. И в то же время слово госсекретаря — очень четкий посыл, что крымский вопрос США предпочитают решать психологическим давлением — воевать в интересах Украины никто не станет», — заявил Бальбек РИА Новости.

При этом парламентарий отметил, что США не отказываются ни от санкционного давления, ни «от поддержки украинского государственного экстремизма».

«Фактически, Тиллерсон принял концепцию Украины — сделать жизнь крымчан невыносимой, правда, в его, западном понятии. Мол, без западных инвестиций и с постоянной угрозой украинских диверсий крымчане сами попросятся в объятия Киева. Ведь атаковать равного противника для США неприемлемо, а украинцы пусть воюют, они лишь расходные материал», — сказал депутат.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Общественность о 'Коктебель-парке': где очистные, музеи и спорт?
Золото скифов: год в плену европейских ценностей
Госдума установила ежемесячные выплаты при рождении первенца
Россия создаст в Сирии полноценную военно-морскую базу
Снова «все включено»: когда российские туристы вернутся в Египет
Путин повысил оклады федеральных чиновников
Роспотребнадзор проверяет сообщения о «пластиковом рисе»
Суд вынес приговор участникам теракта в Буденновске
Медведеву предложили ввести квоту на российские вина в магазинах
Спорт
Олимпийский рейс: 200 россиян поедут в Пхенчхан Выполнить нормативы недостаточно - их кандидатуру еще должен одобрить Международный олимпийский комитет
Авто
Трое россиян купили автомобили за 240 миллионов рублей каждый Как сообщил операционный директор люксового подразделения группы компаний «Авилон» Вагиф Бикулов, гиперкар Bugatti Chiron передали первому клиенту из России
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
«Бабий бунт» закрыли из-за недовольства зрителей Бузовой По словам сотрудника редакции шоу, проект «не зашел» и его действительно закрывают
Недвижимость
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Санкт-Мориц в Швейцарии возглавил рейтинг курортов по цене недвижимости
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Леди
Женщина, одевавшая Голливуд: 8 фактов об Эдит Хед Эдит Хед — самый титулованный и известный художник по костюмам в мире. За свою долгую жизнь она поработала почти со всеми голливудскими звездами
Дети
7 веселых новогодних закусок для детей Канапе — маленькие бутерброды «на один укус» — прекрасная закуска для новогоднего стола. Для детей предлагаем сделать их необычными. Возможно, попробовав «пингвина» из маслин или «ёлочку» с гуакамоле, дети — которые часто бывают консерваторами в еде — откроют для себя новые вкусы.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь