США намерены решать вопрос Крыма психологическим давлением, заявил Бальбек

Источник: РИА "Новости"

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США хотят вернуться к вопросу Крыма, но в приоритете урегулирование ситуации в Донбассе.

«Заявление Тиллерсона — это слова ободрения для Украины, мол, “мы вас не бросим, а насчет Крыма с России сурово спросим”. И в то же время слово госсекретаря — очень четкий посыл, что крымский вопрос США предпочитают решать психологическим давлением — воевать в интересах Украины никто не станет», — заявил Бальбек РИА Новости.

При этом парламентарий отметил, что США не отказываются ни от санкционного давления, ни «от поддержки украинского государственного экстремизма».