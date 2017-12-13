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14:49 (мск), источник: НТА-Приволжье

Дмитрий Барыкин избран вторым заместителем главы Нижнего Новгорода

Нижний Новгород. 13 декабря. НТА-Приволжье — Председатель комиссии по экономике Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин избран вторым заместителем главы города.

Источник: НТА-Приволжье

Как сообщает корреспондент «НТА-Приволжье», присутствующий на заседании городской Думы Нижнего Новгорода 13 декабря, депутаты одобрили назначение Дмитрия Барыкина на пост второго замглавы города.

По результатам тайного голосования из 38 участвовавших депутатов, 32 человека проголосовали за назначение Дмитрия Барыкина, 5 против, 1 воздержался.

Напомним, кандидатуру руководителя комиссии по экономике Думы Нижнего Новгорода Дмитрия Барыкина в качестве своего заместителя предложила глава города, председатель Гордумы Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко.

СПРАВКА.

Дмитрий Барыкин родился 20 августа 1971 года. Генеральный директор АО «Завод Красный Якорь». Председатель постоянной комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству и заместитель председателя постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике.

Окончил Московский институт электронной техники (Технический университет), факультет «Микроприборов и технической кибернетики», инженер электронной техники; Финансовую академию при Президенте РФ, факультет «Финансы и кредит», экономист.

Член фракции «Единая Россия» в городской Думе Нижнего Новгорода.

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