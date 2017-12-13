Мэрия опубликовала список объединенных школ Екатеринбурга
На сайте администрации Екатеринбурга появился проект по объединению школ.
На сайте администрации Екатеринбурга появился проект по объединению школ.
Напомним, по новым правилам зачисления детей в первый класс родители могут выбрать любую школу из группы в своем микрорайоне.
Верх-Исетский: школы №№ 6, 29, лицей № 12; школы №№ 48, 171, № 63; школы №№ 11, 141.
Железнодорожный: школы №№ 4, 148, 166; гимназия № 174, школа № 170; школы №№ 30 и 75; школы №№ 122 и 127.
Кировский: школы №№ 150 и 151; гимназия № 176 и школа № 82; школы №№ 134 и 36 имени М. П. Одинцова; школы № 43 и гимназия № 108 имени В. Н. Татищева; школы №№ 146 и 145; школы №№ 165 и 125.
Ленинский: школы №№ 16, 19, 23; школы № 140, лицей № 159, лицей № 109;.
Октябрьский: гимназии №№ 210 «Корифей» и № 7 (2 улицы); гимназии №№ 210 «Корифей» и № 96 (3 улицы); школы №№ 14, № 28; школы №№ 53 и 71; гимназия № 94, лицей № 110 имени Л. К. Гришиной; гимназия № 13, школа № 76; гимназия № 40, школы №№ 62 и 7.
Орджоникидзевский: школы №№ 66, 67 и 136 (с учетом территории МАОУ гимназия № 99*); школа № 22, гимназия № 144.
Чкаловский: школы №№ 59 и 91; школы №№ 105 и 132; школы №№ 61 и 87; школы №№ 21 и 44; школа № 32, гимназия № 177, лицей № 180 «Полифорум», школы №№ 197 и 200; гимназия № 39 «Французская гимназия» и школа № 18.
Напомним, сроки подачи заявлений на зачисления в первые классы остаются прежними: с 1 февраля — прием заявлений по постоянной или временной регистрации; 1 июля начинается прием детей, не проживающих на закрепленной территории.
Но для удобства распределения потоков будущих учеников, имеющих постоянную прописку, власти приняли решение объединить некоторые территории общеобразовательных организаций, чтобы до лета 2018 года основная масса ребят уже была распределена по школам.