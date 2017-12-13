Мэрия опубликовала список объединенных школ Екатеринбурга

Источник: РИА "Новости"

Напомним, по новым правилам зачисления детей в первый класс родители могут выбрать любую школу из группы в своем микрорайоне.

Верх-Исетский: школы №№ 6, 29, лицей № 12; школы №№ 48, 171, № 63; школы №№ 11, 141.

Железнодорожный: школы №№ 4, 148, 166; гимназия № 174, школа № 170; школы №№ 30 и 75; школы №№ 122 и 127.

Кировский: школы №№ 150 и 151; гимназия № 176 и школа № 82; школы №№ 134 и 36 имени М. П. Одинцова; школы № 43 и гимназия № 108 имени В. Н. Татищева; школы №№ 146 и 145; школы №№ 165 и 125.

Ленинский: школы №№ 16, 19, 23; школы № 140, лицей № 159, лицей № 109;.

Октябрьский: гимназии №№ 210 «Корифей» и № 7 (2 улицы); гимназии №№ 210 «Корифей» и № 96 (3 улицы); школы №№ 14, № 28; школы №№ 53 и 71; гимназия № 94, лицей № 110 имени Л. К. Гришиной; гимназия № 13, школа № 76; гимназия № 40, школы №№ 62 и 7.

Орджоникидзевский: школы №№ 66, 67 и 136 (с учетом территории МАОУ гимназия № 99*); школа № 22, гимназия № 144.

Чкаловский: школы №№ 59 и 91; школы №№ 105 и 132; школы №№ 61 и 87; школы №№ 21 и 44; школа № 32, гимназия № 177, лицей № 180 «Полифорум», школы №№ 197 и 200; гимназия № 39 «Французская гимназия» и школа № 18.

Напомним, сроки подачи заявлений на зачисления в первые классы остаются прежними: с 1 февраля — прием заявлений по постоянной или временной регистрации; 1 июля начинается прием детей, не проживающих на закрепленной территории.