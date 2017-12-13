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14:37 (мск), источник: Аргументы и факты

Большая пресс-конференция Владимира Путина. История и факты

В четверг, 14 декабря, в 12:00 по московскому времени состоится пресс-конференция президента России Владимира Путина — традиционная ежегодная встреча главы государства с российскими и иностранными журналистами.

Источник: РИА "Новости"

В ходе нее президент подводит итоги работы за год и рассказывает об экономической, политической и социальной жизни в России, ее внешней и внутренней политике и т. д.

Практику проведения больших пресс-конференций по итогам года Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока.

Ежегодные встречи с журналистами прерывались лишь на тот период, когда Путин занимал пост премьер-министра — с мая 2008 года по май 2012 года. В 2005 году Путин не проводил большой пресс-конференции, вместо этого он отвечал на вопросы россиян в ходе прямой линии.

Фоторепортаж
В Москве открылась выставка SUPERPUTINОколо 30 работ, посвященных президенту России Владимиру Путину, представлены на выставке SUPERPUTIN, открывшейся на территории дизайн-завода Artplay в Москве.

АиФ.ru собрал несколько интересных фактов о больших пресс-конференциях президента.

13-я по счету

Нынешняя большая пресс-конференция станет тринадцатой по счету для Путина. Самая первая состоялась в 2001 году. Тогда в ней приняли участие около 400 журналистов. Конференция была самой короткой по времени, она длилась 1 час 35 минут, за это время президент ответил на 22 вопроса.

14-й корпус Кремля

Первые семь пресс-конференций проходили в 14-м корпусе Кремля. После его демонтажа общение президента с прессой проводится в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. На месте снесенного корпуса власти решили построить музейный комплекс. В 2018 году на его создание выделили 504 млн руб., а в федеральном бюджете заложены 470 млн руб.

106 вопросов президенту

Самая продолжительная пресс-конференция состоялась в 2008 году, когда Путин отвечал на вопросы 4 часа 40 минут. Всего было 106 вопросов. Отвечая, президент сказал знаменитую фразу о том, что работал на посту президента «как раб на галерах».

Рекордное число журналистов

Рекордное число журналистов присутствовало на пресс-конференции в 2016 году — 1437 человек. За 3 часа 50 минут Путин ответил примерно на 70 вопросов.

В прошлом году мероприятие было перенесено на пятницу с традиционного четверга, поскольку президент принимал участие в прощании с убитым в Турции российским послом Андреем Карловым.

Первый вопрос — от журналистов кремлевского пула

Несколько лет подряд большую пресс-конференцию открывали вопросы редактора газеты «Ваши 6 соток» Андрея Туманова. В 2012 эта традиция была нарушена и право задать первый вопрос стали предоставлять одному из журналистов кремлевского пула.

Сенсационное заявление президента

Одной из самых сенсационных стала пресс-конференция 2013 года, после которой Путин заявил о своем решении помиловать бизнесмена Михаила Ходорковского, который находился в заключении более 10 лет. Бывший владелец нефтяной компании ЮКОС написал прошение о помиловании на имя президента России из-за болезни матери. На пресс-конференции глава государства заявил, что его ходатайство будет удовлетворено.

«Господин пожизненный президент Российской Федерации»

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С таким обращением в 2013 году к президенту обратилась журналистка газеты «Народное вече» Мария Соловьенко из Владивостока. После такого вступления она задала Путину вопрос о простаивающем оборудовании, которое необходимо для лечения и диагностики онкобольных детей и попросила президента не выделять деньги из бюджета, а «потрясти» олигархов.

Журналистка прославилась тем, что на пресс-конференции в 2012 году назвала президента России Вовой. Отвечая на ее вопрос, президент заявил, что экс-министр обороны Анатолий Сердюков был уволен потому, что следствие имело вопросы к его деятельности. Затем Путин сказал журналистке «Садитесь, Маша!», на что женщина ответила ему: «Спасибо, Вова!».

Яркие цитаты президента

«Захоронение Ленина будет означать, что они поклонялись ложным ценностям, ставили перед собой ложные задачи и что их жизнь прожита зря».

«Миллиарды рублей направляются предприятиям ЖКХ. Они слопают еще в два раза больше, только давай: лопатой наваливай, мешками носи им деньги — они все будут также поглощать их, а качество улучшаться не будет. Вот поэтому нужно создавать рыночную среду и дотировать население напрямую».

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«У меня родители в свое время активно работали на одном из подобных участков, сами там “горбатились” с утра до ночи и меня заставляли».

«Президент России должен проводить отпуск в собственной стране, у нас не все имеют возможность выезжать за границу, хотя, может, это изменится».

«Никто из лидеров восьмерки не против активного участия России в этом круге. Никто не хочет, чтобы “восьмерка” превратилась в сборище жирных котов».

«Плохое настроение бывает, как у каждого человека. Я в этих случаях стараюсь проконсультироваться со своей собакой Кони, она мне дает хорошие советы».

«Я самый богатый человек не только в Европе, но и в мире. Я собираю эмоции».

«Нашего мишку всегда будут стремиться посадить на цепь. А если это произойдёт, то вырвут и зубы, и когти».

«Не знаю, кто бы там перевернулся в гробу, Рейган, думаю, порадовался бы, что представители его партии побеждают везде. И порадовался бы за нового президента. А вот выдающиеся деятели истории из числа демократов перевернулись бы в гробу, Рузвельт точно. В самые тяжелые годы он сплотил нацию, а сегодняшняя администрация разделяет ее».

Справка
«Россия – страна возможностей»: как это работаетНа XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, который прошел в Сочи в конце октября, первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко представил платформу «Россия — страна возможностей», создание которой было санкционировано лично президентом Путиным. Подробно рассказываем о входящих в нее проектах.
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