Большая пресс-конференция Владимира Путина. История и факты
В четверг, 14 декабря, в 12:00 по московскому времени состоится
В четверг, 14 декабря, в 12:00 по московскому времени состоится
В ходе нее президент подводит итоги работы за год и рассказывает об экономической, политической и социальной жизни в России, ее внешней и внутренней политике
Ежегодные встречи с журналистами прерывались лишь на тот период, когда Путин занимал пост
АиФ.ru собрал несколько интересных фактов о больших
13-я по счету
Нынешняя большая
14-й корпус Кремля
Первые семь
106 вопросов президенту
Самая продолжительная
Рекордное число журналистов
Рекордное число журналистов присутствовало на
Первый вопрос — от журналистов кремлевского пула
Несколько лет подряд большую
Сенсационное заявление президента
Одной из самых сенсационных стала
«Господин пожизненный президент Российской Федерации»
С таким обращением в 2013 году к президенту обратилась журналистка газеты «Народное вече» Мария Соловьенко из Владивостока. После такого вступления она задала Путину вопрос о простаивающем оборудовании, которое необходимо для лечения и диагностики онкобольных детей и попросила президента не выделять деньги из бюджета, а «потрясти» олигархов.
Журналистка прославилась тем, что на
Яркие цитаты президента
«Захоронение Ленина будет означать, что они поклонялись ложным ценностям, ставили перед собой ложные задачи и что их жизнь прожита зря».
«Миллиарды рублей направляются предприятиям ЖКХ. Они слопают еще в два раза больше, только давай: лопатой наваливай, мешками носи им деньги — они все будут также поглощать их, а качество улучшаться не будет. Вот поэтому нужно создавать рыночную среду и дотировать население напрямую».
«У меня родители в свое время активно работали на одном из подобных участков, сами там “горбатились” с утра до ночи и меня заставляли».
«Президент России должен проводить отпуск в собственной стране, у нас не все имеют возможность выезжать за границу, хотя, может, это изменится».
«Никто из лидеров восьмерки не против активного участия России в этом круге. Никто не хочет, чтобы “восьмерка” превратилась в сборище жирных котов».
«Плохое настроение бывает, как у каждого человека. Я в этих случаях стараюсь проконсультироваться со своей собакой Кони, она мне дает хорошие советы».
«Я самый богатый человек не только в Европе, но и в мире. Я собираю эмоции».
«Нашего мишку всегда будут стремиться посадить на цепь. А если это произойдёт, то вырвут и зубы, и когти».
«Не знаю, кто бы там перевернулся в гробу, Рейган, думаю, порадовался бы, что представители его партии побеждают везде. И порадовался бы за нового президента. А вот выдающиеся деятели истории из числа демократов перевернулись бы в гробу, Рузвельт точно. В самые тяжелые годы он сплотил нацию, а сегодняшняя администрация разделяет ее».