Чиновникам Волгограда запретили навязывать подчиненным зарплатный банк

Источник: Комсомольская правда

Соответствующие письма от горспорткомитета получили все подведомственные ему муниципальные учреждения. Более того, от МУ требовали до конца декабря 2017 года заключить договора о проведении безналичных расчетов учреждений с работниками с использованием спецкартсчетов, открытых именно в «нужном» банке.

Антимонопольщики указали, что такие распоряжения нарушают закон «О защите конкуренции». Кроме того, каждый работник имеет право получать зарплату в том банке, где ему удобно. Поэтому комитету мягко посоветовали отозвать данный приказ.