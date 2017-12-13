Чиновникам Волгограда запретили навязывать подчиненным зарплатный банк
Волгоградское УФАС выдало предупреждение руководителям спорткомитета Волгограда за то, что те принуждают подчиненных переводить зарплаты на «удобный» банк.
Волгоградское УФАС выдало предупреждение руководителям спорткомитета Волгограда за то, что те принуждают подчиненных переводить зарплаты на «удобный» банк.
Соответствующие письма от горспорткомитета получили все подведомственные ему муниципальные учреждения. Более того, от МУ требовали до конца декабря 2017 года заключить договора о проведении безналичных расчетов учреждений с работниками с использованием спецкартсчетов, открытых именно в «нужном» банке.
Антимонопольщики указали, что такие распоряжения нарушают закон «О защите конкуренции». Кроме того, каждый работник имеет право получать зарплату в том банке, где ему удобно. Поэтому комитету мягко посоветовали отозвать данный приказ.
— Есть информация, что подобные указания даются и другими органами и организациями в Волгограде. Если есть доказательства, мы готовы рассматривать такие заявления и обращения на предмет их соответствия антимонопольному законодательству, отметил руководитель Волгоградского УФАС России Роман Лучников.