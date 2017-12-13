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16:19 (мск), источник: Комсомольская правда

Чиновникам Волгограда запретили навязывать подчиненным зарплатный банк

Волгоградское УФАС выдало предупреждение руководителям спорткомитета Волгограда за то, что те принуждают подчиненных переводить зарплаты на «удобный» банк.

Источник: Комсомольская правда

Соответствующие письма от горспорткомитета получили все подведомственные ему муниципальные учреждения. Более того, от МУ требовали до конца декабря 2017 года заключить договора о проведении безналичных расчетов учреждений с работниками с использованием спецкартсчетов, открытых именно в «нужном» банке.

Антимонопольщики указали, что такие распоряжения нарушают закон «О защите конкуренции». Кроме того, каждый работник имеет право получать зарплату в том банке, где ему удобно. Поэтому комитету мягко посоветовали отозвать данный приказ.

— Есть информация, что подобные указания даются и другими органами и организациями в Волгограде. Если есть доказательства, мы готовы рассматривать такие заявления и обращения на предмет их соответствия антимонопольному законодательству, отметил руководитель Волгоградского УФАС России Роман Лучников.

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