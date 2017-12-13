Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Миллион за молчание: в допинг-скандал втянут миллиардер Прохоров
В Великобритании девочке поместили сердце в грудную клетку
Песков заявил об «обеспокоенности» из-за заявлений Саакашвили
Что станет с жильем в 2018 году?
Брижит Макрон появилась на публике в изысканном жакете
Криптоистерия без границ: биткоин вырвался за пределы миллиона Биткоин снова штурмует исторический максимум
СМИ: Поклонники поражены наследством Броневого
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
Знак «Ш»: в России началась облава
Такси за 36 рублей: трехколесные камикадзе
Александр Солдатов несколько месяцев умирал дома от рака мозга
СМИ: Абрамович и Пересильд заняли одну ложу в ГАБТ
Ирина Безрукова примерила чувственный образ для новой фотосессии
Нетребко в блестящей шапке и клетчатом пальто гуляет в Милане
Абрамович пригласил Пересильд в свою ложу в Большом театре – СМИ
От рака умер актер Александр Солдатов — СМИ
В Москве произошла массовая драка: есть пострадавшие
Запад ответил на вывод войск России из Сирии
Фоторепортажи
12Лесные пожары в Калифорнии
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
16:10 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Сформирован новый состав Избирательной комиссии Казани

(Город Казань KZN.RU, 13 декабря, Екатерина Виславская). Сформирован новый состав Избирательной комиссии города Казани, в нее вошли 10 членов с правом решающего голоса. Такое решение приняли депутаты в ходе XXII сессии Казанской городской Думы.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Срок полномочий Избирательной комиссии Казани истекал, и с 19 октября по 17 ноября 2017 года в Исполнительном комитете был объявлен прием предложений относительно ее нового состава. Субъекты выдвижения вынесли на рассмотрение 7 кандидатур, 2 из которых были отклонены из-за несоответствия требованиям. Еще пять кандидатур были предложены Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан.

«Таким образом, по результатам рассмотрения кандидатур был сформирован список для утверждения, который рассмотрен на совместном заседании постоянных комиссий по вопросам законности, правопорядка и местному самоуправлению и по градостроительству и ЖКХ. По итогам рассмотрения предложений по кандидатурам не поступало», — сообщила депутатам председатель постоянной комиссии по вопросам законности, правопорядка и местного самоуправления Лилия Бакулина.

В числе прочих в Избирательную комиссию вошли председатель комиссии предыдущего состава Фарит Гараев и секретарь Наталия Павлова.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Метель, сильный ветер, гололед и туман прогнозируют синоптики казанцам
Госдума установила ежемесячные выплаты при рождении первенца
Большая пресс-конференция Путина: история и интересные факты
Канада отказывается отправлять в Россию своих биатлонистов
«Победа» запретила брать в салон дополнительный багаж
В Минздраве назвали число употребляющих наркотики россиян
Чиновники прояснили судьбу урны с прахом Хворостовского
Что искали россияне в 2017 году: самые популярные поисковые запросы
Спорт
Олимпийский рейс: 200 россиян поедут в Пхенчхан Выполнить нормативы недостаточно - их кандидатуру еще должен одобрить Международный олимпийский комитет
Авто
Трое россиян купили автомобили за 240 миллионов рублей каждый Как сообщил операционный директор люксового подразделения группы компаний «Авилон» Вагиф Бикулов, гиперкар Bugatti Chiron передали первому клиенту из России
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
«Бабий бунт» закрыли из-за недовольства зрителей Бузовой По словам сотрудника редакции шоу, проект «не зашел» и его действительно закрывают
Недвижимость
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Власти Москвы готовы в будущем привлечь к реновации иностранных инвесторов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
Женщина, одевавшая Голливуд: 8 фактов об Эдит Хед Эдит Хед — самый титулованный и известный художник по костюмам в мире. За свою долгую жизнь она поработала почти со всеми голливудскими звездами
Дети
Мать троих детей родила шестерняшек 11 декабря жители штата Алабама Кортни и Эрик Уолдропы стали родителями в общей сложности девятерых наследников – шести мальчиков и трех девочек.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь