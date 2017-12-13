Сформирован новый состав Избирательной комиссии Казани

Источник: Город Казань.KZN.RU

Срок полномочий Избирательной комиссии Казани истекал, и с 19 октября по 17 ноября 2017 года в Исполнительном комитете был объявлен прием предложений относительно ее нового состава. Субъекты выдвижения вынесли на рассмотрение 7 кандидатур, 2 из которых были отклонены из-за несоответствия требованиям. Еще пять кандидатур были предложены Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан.

«Таким образом, по результатам рассмотрения кандидатур был сформирован список для утверждения, который рассмотрен на совместном заседании постоянных комиссий по вопросам законности, правопорядка и местному самоуправлению и по градостроительству и ЖКХ. По итогам рассмотрения предложений по кандидатурам не поступало», — сообщила депутатам председатель постоянной комиссии по вопросам законности, правопорядка и местного самоуправления Лилия Бакулина.