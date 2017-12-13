Официально: Масан и Шипилова назначены вице-мэрами Омска
Информация об их переходе в команду Фадиной получила официальное подтверждение.
Информация об их переходе в команду Фадиной получила официальное подтверждение.
Мэр Омска Оксана Фадина официально назначила своими заместителями Елену Шипилову и Богдана Масана. Об этом сообщила
Шипилова будет курировать структурные подразделения социального блока: департаменты образования, культуры, физической культуры и спорта, а также департамент общественных отношений и социальной политики.
Масан будет регулировать деятельность департаментов городской экономической политики и контрактной системы в сфере закупок. Кроме того, он возглавил департамент финансов и контроля.
Отметим, это кадровое решение было ожидаемым. Фадина на следующий день после инаугурации уволила трех из четырех своих заместителей — с Инной Парыгиной, Ириной Касьяновой и Евгением Асташовым не были продлены трудовые договоры. Свое место сохранил лишь Андрей Подгорбунских.
При этом сразу появилась информация, что в команду нового мэра готовы перейти заместитель министра строительства и ЖКК Омской области Богдан Масан и заместитель министра труда и соцразвития Елена Шипилова. 12 декабря оба уволились из облправительства.