Официально: Масан и Шипилова назначены вице-мэрами Омска

Мэр Омска Оксана Фадина официально назначила своими заместителями Елену Шипилову и Богдана Масана. Об этом сообщила пресс-служба администрации. Также стало известно, какие сферы получили под конроль оба вице-мэра.

Шипилова будет курировать структурные подразделения социального блока: департаменты образования, культуры, физической культуры и спорта, а также департамент общественных отношений и социальной политики.

Масан будет регулировать деятельность департаментов городской экономической политики и контрактной системы в сфере закупок. Кроме того, он возглавил департамент финансов и контроля.

Отметим, это кадровое решение было ожидаемым. Фадина на следующий день после инаугурации уволила трех из четырех своих заместителей — с Инной Парыгиной, Ириной Касьяновой и Евгением Асташовым не были продлены трудовые договоры. Свое место сохранил лишь Андрей Подгорбунских.