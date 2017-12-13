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16:01 (мск), источник: Om1.ru

Официально: Масан и Шипилова назначены вице-мэрами Омска

Информация об их переходе в команду Фадиной получила официальное подтверждение.

Мэр Омска Оксана Фадина официально назначила своими заместителями Елену Шипилову и Богдана Масана. Об этом сообщила пресс-служба администрации. Также стало известно, какие сферы получили под конроль оба вице-мэра.

Шипилова будет курировать структурные подразделения социального блока: департаменты образования, культуры, физической культуры и спорта, а также департамент общественных отношений и социальной политики.

Масан будет регулировать деятельность департаментов городской экономической политики и контрактной системы в сфере закупок. Кроме того, он возглавил департамент финансов и контроля.

Отметим, это кадровое решение было ожидаемым. Фадина на следующий день после инаугурации уволила трех из четырех своих заместителей — с Инной Парыгиной, Ириной Касьяновой и Евгением Асташовым не были продлены трудовые договоры. Свое место сохранил лишь Андрей Подгорбунских.

При этом сразу появилась информация, что в команду нового мэра готовы перейти заместитель министра строительства и ЖКК Омской области Богдан Масан и заместитель министра труда и соцразвития Елена Шипилова. 12 декабря оба уволились из облправительства.

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