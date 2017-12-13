Новый глава Нижнего Новгорода может быть избран к концу января 2018 года

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Как заявила по итогам заседания городской Думы Нижнего Новгорода глава города Елизавета Солонченко, после принятия в уставе изменений, предусматривающих переход к одноглавой системе управления городом, они должны быть зарегистрированы в министерстве юстиции.

В связи с тем что принятые изменения в устав абсолютно дословно копируют то, что было принято Законодательным собранием в областном законе, ожидается, что они будут зарегистрированы значительно быстрее, чем максимально положенные 30 дней. «Я, вообще, думаю, что это вопрос дней», — подчеркнула глава города.

После регистрации в минюсте в течение трёх дней должно быть собрано внеочередное заседание городской Думы, на котором будет поставлен вопрос о досрочной отставке главы города, председателя Гордумы Елизаветы Солонченко и избран исполняющий обязанности председателя Думы. Свою кандидатуру Солонченко выдвигать не планирует. По её словам, сами депутаты должны решить, кто будет исполнять обязанности.

С этого момента будет запущена процедура конкурса по избранию нового главы города — главы администрации. Положение о конкурсе принято. Будет принято решение о составе конкурсной комиссии.

«К концу января, если всё будет по плану, городская Дума в рамках очередного заседания выйдет на утверждение главы города» — заявила Елизавета Солонченко, добавив, что после снятия полномочий и до заседания, где произойдёт его утверждение, главы города у Нижнего Новгорода не будет и исполняющий обязанности председателя Думы не сможет исполнять полномочия главы города.

"Встречались с жителями. Всё равно людям в этой ситуации. Двуглавая, одноглавая. Важно им не это. Им важно, чтобы дороги были чистые, чтобы зарплаты выплачивались вовремя. В этой ситуации важна не модель, важна эффективность и чтобы не было борьбы между разными ветвями власти" Елизавета Солонченко председатель Думы, глава города

Ранее сообщалось, что депутаты Гордумы внесли изменения об одноглавой системе управления в устав Нижнего Новгорода.

В прениях выступил только депутат Николай Сатаев, заявив, что фракция КПРФ в городской Думе поддерживает данное решение, но «не снимая с повестки вопроса о всенародных выборах».

Напомним, 31 октября Глеб Никитин подписал закон о переходе Нижнего Новгорода на «одноглавую» систему МСУ.

Согласно тексту документа, в Нижнем Новгороде останется только одна должность — глава города, а глава администрации упраздняется.