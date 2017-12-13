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16:16 (мск), источник: Tengrinews

«Нет никаких войск и спецназа». Тиникеев встретился с семьями бастующих шахтеров

Новый заместитель председателя Федерации профсоюзов РК Мухтар Тиникеев встретился с женами и семьями бастующих шахтеров, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Сейчас я нахожусь в Шахтинске, на шахте Тентекская, где совместно с представителями всех бастующих шахтеров провели день в переговорах. Также встретился с женами и семьями шахтеров, где выразил свою солидарность с выдвинутыми требованиями. Идет переговорный процесс и говорить о чем-либо пока рано. Хотелось бы заверить, что нет никаких войск и спецназа, что никто из представителей 8 шахт уполномоченных вести переговоры — не арестован», — написал Мухтар Тиникеев на своей странице в Instagram.

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Забастовка карагандинских шахетров началась 11 декабря. В тот день около 200 горняков четырех шахт «АрселорМиттал Темиртау» после смены не поднялись на поверхность. По информации, публикуемой в социальных сетях, требования шахтеров касаются повышения заработной платы и улучшения условий труда. По последним данным, под землей находятся около 600 шахтеров.

Ранее сообщалось, что несколько горняков поднялись из шахты из-за плохого самочувствия.

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