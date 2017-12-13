«Нет никаких войск и спецназа». Тиникеев встретился с семьями бастующих шахтеров
Новый заместитель председателя Федерации профсоюзов РК Мухтар Тиникеев встретился с женами и семьями бастующих шахтеров, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Новый заместитель председателя Федерации профсоюзов РК Мухтар Тиникеев встретился с женами и семьями бастующих шахтеров, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Сейчас я нахожусь в Шахтинске, на шахте Тентекская, где совместно с представителями всех бастующих шахтеров провели день в переговорах. Также встретился с женами и семьями шахтеров, где выразил свою солидарность с выдвинутыми требованиями. Идет переговорный процесс и говорить о
Забастовка карагандинских шахетров началась 11 декабря. В тот день около 200 горняков четырех шахт «АрселорМиттал Темиртау» после смены не поднялись на поверхность. По информации, публикуемой в социальных сетях, требования шахтеров касаются повышения заработной платы и улучшения условий труда. По последним данным, под землей находятся около 600 шахтеров.
Ранее сообщалось, что несколько горняков поднялись из шахты