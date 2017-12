«Нет никаких войск и спецназа». Тиникеев встретился с семьями бастующих шахтеров

Дорогие друзья, как вы знаете вчера на заседании исполкома Федерации профсоюзов, меня избрали Заместителем Председателя федерации профсоюзов Республики Казахстан. Сейчас я нахожусь в г Шахтинске, на шахте Тентекская, где совместно с представителями всех бастующих шахтёров провели день в переговорах. Так же встретился с жёнами и семьями шахтёров, где выразил свою солидарность с выдвинутыми требованиями. Идёт переговорный процесс и говорить о чем либо пока рано. Хотелось бы заверить, что нет никаких войск и спецназа, что ни кто из представителей 8 шахт уполномоченных вести переговоры - не арестован.

