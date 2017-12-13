«Нет никаких войск и спецназа». Тиникеев встретился с семьями бастующих шахтеров

«Сейчас я нахожусь в Шахтинске, на шахте Тентекская, где совместно с представителями всех бастующих шахтеров провели день в переговорах. Также встретился с женами и семьями шахтеров, где выразил свою солидарность с выдвинутыми требованиями. Идет переговорный процесс и говорить о чем-либо пока рано. Хотелось бы заверить, что нет никаких войск и спецназа, что никто из представителей 8 шахт уполномоченных вести переговоры — не арестован», — написал Мухтар Тиникеев на своей странице в Instagram.