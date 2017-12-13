Петербург и Ленобласть объединились в борьбе за «правильный» мусор
Регионы подписали соглашение по вопросам обращения с бытовыми отходами.
Регионы подписали соглашение по вопросам обращения с бытовыми отходами.
Законодательное собрание
Как заметил председатель комитета Заксобрания по законодательству Денис Четырбок («Единая Россия»), Петербург сможет вывозить порядка 1 млн тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) на территорию Ленобласти. При том, что всего в Петербурге, по подсчетам экспертов, ежегодно образуется от 1,7 млн тонн ТКО.
Ранее Заксобрание приняло поправки в Экологический кодекс Петербурга, которые определили порядок заключения соглашения с региональным оператором, а также содержание самого соглашения.
По словам Четырбока, новый механизм обеспечит тотальный контроль над коммунальными отходами во всём городе, начиная от контейнерной площадки во дворе дома и заканчивая полигонами. Это позволит избавить Петербург от несанкционированных свалок коммунальных отходов, а также сделать саму систему обращения с мусором прозрачной и предсказуемой.
Напомним, областные чиновники ранее заявили, что от деятельности жителей и предприятий Петербурга в год образуется до 2 млн тонн твердых бытовых отходов, и 90% из них складируют на территории Ленобласти. Сейчас в Ленобласти насчитывается 1 тыс. 677 несанкционированных свалок общим объемом 1,7 млн кубометров. Почти весь объем поровну делят между собой три района — Всеволожский, Кировский и Волховский. Наиболее неблагоприятные места находятся на границе с северной столицей. При этом Ленобласть готова ужесточить нормативы для мусорных полигонов, увеличив санитарные нормы вдвое для всех типов свалок.
В середине ноября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил ввести обязательный сбор за утилизацию отходов со всех граждан, имеющих собственность на территории региона, включая дачников из