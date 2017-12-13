Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Выплаты за победы на ОИ-2018 вызвали недоумение россиян
Названа самая пьющая страна Европы
Найдена погибшей бывшая участница «Дома-2» Политова
Что станет с жильем в 2018 году?
В антинаркотическом союзе заявили о госпитализации Даны Борисовой
Сколько на самом деле мартышек в Удаве из «38 попугаев»?Помните первую серию кукольного мультсериала, в которой животные думают, как измерить рост Удава?
СМИ: Обгон Су-30 истребителем Су-35 попал на видео
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
Знак «Ш»: в России началась облава
Такси за 36 рублей: трехколесные камикадзе
Александр Солдатов несколько месяцев умирал дома от рака мозга
СМИ: Абрамович и Пересильд заняли одну ложу в ГАБТ
Модель рассказала, о травле из-за «слишком темного» цвета кожи
Иванка Трамп выбрала элегантный образ для празднования Хануки
СМИ: Киев назвал последствия запуска поездов РФ в обход Украины
СМИ: Европа винит во всем президента России
Глава антинаркотического союза сообщил о состоянии Даны Борисовой
Пенсии поднимут на 30% ряду россиян
Фоторепортажи
12Задержание Михаила Саакашвили
8Поклонение Ким Чен Ыну
17:39 (мск), источник: ИА REGNUM

Петербург и Ленобласть объединились в борьбе за «правильный» мусор

Регионы подписали соглашение по вопросам обращения с бытовыми отходами.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга утвердило соглашение между Петербургом и Ленобластью об обращении с отходами производства и потребления, передает 13 декабря корреспондент ИА REGNUM. Таким образом завершилось формирование региональной законодательной базы в сфере обращения с бытовым мусором.

Как заметил председатель комитета Заксобрания по законодательству Денис Четырбок («Единая Россия»), Петербург сможет вывозить порядка 1 млн тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) на территорию Ленобласти. При том, что всего в Петербурге, по подсчетам экспертов, ежегодно образуется от 1,7 млн тонн ТКО.

«Соглашение необходимо для того, чтобы региональный оператор мог работать как на территории Петербурга, так и на территории Ленобласти, где находится значительная часть полигонов», — добавил депутат.

Ранее Заксобрание приняло поправки в Экологический кодекс Петербурга, которые определили порядок заключения соглашения с региональным оператором, а также содержание самого соглашения.

По словам Четырбока, новый механизм обеспечит тотальный контроль над коммунальными отходами во всём городе, начиная от контейнерной площадки во дворе дома и заканчивая полигонами. Это позволит избавить Петербург от несанкционированных свалок коммунальных отходов, а также сделать саму систему обращения с мусором прозрачной и предсказуемой.

Читайте также
В Ленобласти выберут единого мусорного оператора

Напомним, областные чиновники ранее заявили, что от деятельности жителей и предприятий Петербурга в год образуется до 2 млн тонн твердых бытовых отходов, и 90% из них складируют на территории Ленобласти. Сейчас в Ленобласти насчитывается 1 тыс. 677 несанкционированных свалок общим объемом 1,7 млн кубометров. Почти весь объем поровну делят между собой три района — Всеволожский, Кировский и Волховский. Наиболее неблагоприятные места находятся на границе с северной столицей. При этом Ленобласть готова ужесточить нормативы для мусорных полигонов, увеличив санитарные нормы вдвое для всех типов свалок.

В середине ноября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил ввести обязательный сбор за утилизацию отходов со всех граждан, имеющих собственность на территории региона, включая дачников из Санкт-Петербурга.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Удастся ли Лаврову потушить дипломатический скандал made in Baku?
Госдума установила ежемесячные выплаты при рождении первенца
Большая пресс-конференция Путина: история и интересные факты
Канада отказывается отправлять в Россию своих биатлонистов
«Победа» запретила брать в салон дополнительную ручную кладь
В Минздраве назвали число употребляющих наркотики россиян
Чиновники прояснили судьбу урны с прахом Хворостовского
Что искали россияне в 2017 году: самые популярные поисковые запросы
Спорт
Олимпийский рейс: 200 россиян поедут в Пхенчхан Выполнить нормативы недостаточно - их кандидатуру еще должен одобрить Международный олимпийский комитет
Авто
Трое россиян купили автомобили за 240 миллионов рублей каждый Как сообщил операционный директор люксового подразделения группы компаний «Авилон» Вагиф Бикулов, гиперкар Bugatti Chiron передали первому клиенту из России
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Новыми ведущими «Орла и решки» стали Ревва и Лобода Артист и певица приняли участие в съемках нового сезона популярного тревел-шоу
Недвижимость
Что ждет российский рынок недвижимости в 2018 году?
Завершение строительства оставшихся домов «СУ-155» потребует 49 млрд рублей
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Леди
Женщина, одевавшая Голливуд: 8 фактов об Эдит Хед Эдит Хед — самый титулованный и известный художник по костюмам в мире. За свою долгую жизнь она поработала почти со всеми голливудскими звездами
Дети
Михаил Шац: «Я — папа-ждун, папа-пауза» Дуэту Михаила Шаца и Татьяны Лазаревой на сцене и в жизни около 20 лет. В результате появилось множество совместных проектов, из которых, конечно, самые важные – Степан, Софья и Антонина. Как искать компромисс и стоит ли давать детям свободу? Платить ли детям за чтение книг? Об этом Михаил Шац рассказал в программе «Перекрестный отец» в эфире 12 декабря.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь