Президенты Узбекистана и Кыргызстана встретились с представителями СМИ

Источник: UzReport.news

Шавкат Мирзиёев отметил, что документы, подписанные в ходе первого визита Президента Кыргызстана, станут важным фактором дальнейшего развития дружбы и сотрудничества между нашими странами.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что наши народы ожидали такие договоренности и ему было приятно внести свой вклад в такое доброе дело, которое войдет в историю взаимоотношений.

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Как известно, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев награжден орденом «Данакер» за большие заслуги в развитии двусторонних отношений. Данным орденом, являющимся одним из высших наград Кыргызстана, награждаются люди, способствовшие укреплению мира, дружбы и сотрудничества, сохранению межэтнической гармонии, развитию науки, сближению и обогащению национальных культур.

Данакер — означает примиритель. Награда, является высоким признанием заслуг главы нашего государства и его вклада в развитии узбекско-кыргызских отношений, расширении и укреплении отношений дружбы и добрососедства между двумя странами и народами.

В резиденции Куксарой Президент Кыргызской Республики Сооронбой Жээнбеков торжественно вручил орден «Данакер» Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву.