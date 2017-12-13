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18:21 (мск), источник: Volga News

В Самарской области установлен размер ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующего ребенка в 2018 году

В среду, 13 декабря, состоялось очередное заседание правительства Самарской области, которое провел врио первого вице-губернатора — председатель правительства Самарской области Александр Нефедов. На заседании был установлен размер ежемесячной денежной выплаты на третьего и каждого последующего ребенка, не достигшего возраста трех лет, в 2018 году.

Размер денежной выплаты исчисляется путем умножения величины прожиточного минимума, установленного областным правительством для детей за третий квартал текущего года, на размер прогнозного индекса потребительских цен на очередной год (декабрь к декабрю), определяемого в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Самарской области на очередной год.

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С учетом этих величин, размер ежемесячной выплаты в 2018 году составит 10328 рублей. Ожидается, что в следующем году за этой выплатой смогут обратиться почти 16 тыс. получателей.

«Это решение мы принимаем во исполнение указа Президента по стимулированию рождаемости. Социальную помощь продолжат получать семьи, где родился третий и последующий ребёнок. В октябре этого года данным видом поддержки воспользовались родители почти 15 тысяч детей. Надеемся, что в следующем году таких получателей будет больше. В областном бюджете на эти цели предусмотрено более 2 миллиардов рублей», — подчеркнул Александр Нефедов.

Кроме того, на заседании была установлена величина среднедушевого дохода в Самарской области в целях осуществления ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующего ребенка до 3 лет. В 2018 году её смогут получать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает 26 906 рублей.

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