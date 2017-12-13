Даниал Ахметов рассказал о героическом поступке районного акима

В областном акимате ВКО состоялась очередная сессия регионального маслихата с участием акима региона Даниала Ахметова. Депутаты обсуждали бюджет, работу полиции и другие вопросы. После отчёта начальника местной полицейской службы глава ВКО решил поделиться с депутатами историей, произошедшей на днях.

«Я расскажу вам о том, что от нас самих зависит многое. Герои есть и среди нас. Недавно на дом акима Урджарского района Серика Зайнулдина ранее судимый человек совершил нападение. Но был задержан на месте самим Зайнулдиным. Аким района получил повреждения, но сдал преступника полиции. Хочу поблагодарить его за мужество», -сказал аким ВКО Даниал Ахметов.