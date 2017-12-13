Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Секретный враг Путина: можно проиграть уже выигранные выборы -СМИ
Названа самая пьющая страна Европы
Хоккеист Ларионов призвал РФ сознаться в допинговых махинациях
Житель Серпухова отрубил жене кисти рук из ревности
В антинаркотическом союзе заявили о госпитализации Даны Борисовой
Сколько на самом деле мартышек в Удаве из «38 попугаев»?Помните первую серию кукольного мультсериала, в которой животные думают, как измерить рост Удава?
В Москве простились с Леонидом Броневым
Мария Шукшина возвращается на «Первый канал» с новым шоу
Как заводить машину зимой: 6 правил
Автомобили могут резко подорожать уже в январе
Александр Солдатов несколько месяцев умирал дома от рака мозга
СМИ: Абрамович и Пересильд заняли одну ложу в ГАБТ
Стивен Тайлер открыл центр для женщин, переживших насилие
Брижит Макрон появилась на публике в изысканном жакете
МИД Польши: «Наше ангельское терпение закончилось» — СМИ
СМИ: Европа винит во всем президента России
Глава антинаркотического союза сообщил о состоянии Даны Борисовой
Пенсии поднимут на 30% ряду россиян
Фоторепортажи
8В Австрии взорвался крупнейший газовый хаб
8Суперлуние-2017
19:21 (мск), источник: Noi.md

Суд решил: Кирилл Лучинский остается под домашним арестом еще на 30 суток

Кирилл Лучинский останется под домашним арестом. Сегодня суд продлил срок ареста арест бывшего депутата еще на 30 суток.

Источник: Noi.md

Адвокаты Лучинского запросили замены судьи, ссылаясь на отсутствие его беспристрастности при рассмотрении вопроса о продлении ареста.

Дело будет передано другому судье, который решит, может ли Елена Кожокарь вести это дело или нет.

На сегодняшнее заседание суда явился Илан Шор, который был окружен телохранителями. Шор отказался отвечать на вопросы прессы и сказал, что будет говорить после того, как его допросят.

Бывший депутат Кирилл Лучинский обвиняется в отмывании денег и подлоге в декларации об имуществе. Он заявляет, что невиновен.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Необычные, но вкусные ингредиенты для более ароматного кофе
Госдума установила ежемесячные выплаты при рождении первенца
Большая пресс-конференция Путина: история и интересные факты
Канада отказывается отправлять в Россию своих биатлонистов
«Победа» запретила брать в салон дополнительную ручную кладь
Власти прояснили судьбу урны с прахом Хворостовского
«ВИМ-Авиа» не смогла выплатить сотрудникам зарплату
Что искали россияне в 2017 году: самые популярные поисковые запросы
Спорт
Названы главные кандидаты на вылет из КХЛ КХЛ разработала специальный рейтинг из восьми критериев, согласно которому исключит по итогам сезона-2017/18 три клуба
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Новыми ведущими «Орла и решки» стали Ревва и Лобода Артист и певица приняли участие в съемках нового сезона популярного тревел-шоу
Недвижимость
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Власти Москвы готовы в будущем привлечь к реновации иностранных инвесторов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
Женщина, одевавшая Голливуд: 8 фактов об Эдит Хед Эдит Хед — самый титулованный и известный художник по костюмам в мире. За свою долгую жизнь она поработала почти со всеми голливудскими звездами
Дети
Ксения Собчак предложила Юлии Савиновских помощь в борьбе за детей Телеведущая намерена оказать поддержку женщине, лишившейся приемных детей из-за операции по удалению груди
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь