Суд решил: Кирилл Лучинский остается под домашним арестом еще на 30 суток

Источник: Noi.md

Адвокаты Лучинского запросили замены судьи, ссылаясь на отсутствие его беспристрастности при рассмотрении вопроса о продлении ареста.

Дело будет передано другому судье, который решит, может ли Елена Кожокарь вести это дело или нет.

На сегодняшнее заседание суда явился Илан Шор, который был окружен телохранителями. Шор отказался отвечать на вопросы прессы и сказал, что будет говорить после того, как его допросят.