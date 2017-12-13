Суд решил: Кирилл Лучинский остается под домашним арестом еще на 30 суток
Кирилл Лучинский останется под домашним арестом. Сегодня суд продлил срок ареста арест бывшего депутата еще на 30 суток.
Кирилл Лучинский останется под домашним арестом. Сегодня суд продлил срок ареста арест бывшего депутата еще на 30 суток.
Адвокаты Лучинского запросили замены судьи, ссылаясь на отсутствие его беспристрастности при рассмотрении вопроса о продлении ареста.
Дело будет передано другому судье, который решит, может ли Елена Кожокарь вести это дело или нет.
На сегодняшнее заседание суда явился Илан Шор, который был окружен телохранителями. Шор отказался отвечать на вопросы прессы и сказал, что будет говорить после того, как его допросят.
Бывший депутат Кирилл Лучинский обвиняется в отмывании денег и подлоге в декларации об имуществе. Он заявляет, что невиновен.