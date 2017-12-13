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20:25 (мск), источник: Комсомольская правда

Столичная мэрия попросила прокуратуру вынести предостережение депутату Яшину

По данным мэрии, глава совета депутатов Красносельского района планирует 24 декабря провести несанкционированный митинг под видом районного праздника.

Источник: РИА "Новости"

Столичная мэрия попросила прокурора Москвы Владимира Чурикова вынести предостережение главе совета депутатов Красносельского района Илье Яшину. По данным департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, муниципальный депутат планирует организовать несанкционированный митинг под видом районного праздника.

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Ранее от занимаемой должности была освобождена глава Красносельского района Наталья Мамонова, после чего Яшин сообщил в Facebook о проведении 24 декабря в Лермонтовском сквере «Дня свободных выборов». Позднее присоединиться к акции призвал сторонников блогер Алексей Навальный.

«По информации префектуры Центрального административного округа города Москвы уведомление на проведение мероприятия под названием “День свободных выборов” не поступало и не согласовывалось», — говорится в письме замглавы департамента Василия Олейника.

А также московская мэрия направила главе совета муниципальных депутатов разъяснением порядка проведения массовых мероприятий, передает ТАСС.

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