Съезд ученых: выступление Лукашенко, 2000 делегатов и обед по расписанию

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил перед белорусской наукой ряд задач, среди которых импортозамещение на продовольственном рынке и создание отечественного электромобиля.

В Минске 12 — 13 декабря прошел ІІ Съезд ученых Беларуси. Во второй день в его работе принял участие глава государства Александр Лукашенко.

Второй съезд ученых Беларуси

В своем выступлении глава государства поставил перед отечественной наукой ряд задач, среди которых активизация импортозамещения на продовольственном рынке.

«Следует активизировать работу по импортозамещению на белорусском продовольственном рынке. Доля некоторых завозных продуктов питания в розничной торговле остается неоправданно высокой», — заявил Лукашенко.

По его словам, несмотря на то, что в стране решен вопрос продовольственной безопасности, ученым и Министерству сельского хозяйства и продовольствия нужно подумать, как более эффективно решать проблему замещения импортных продуктов на отечественные.

Гордость за трансплантологов и фармацевтов

Глава государства также отметил, что его радуют успехи некоторых отраслей отечественной медицины и ученых-медиков. По его словам, в прошлом году внедрены в практику более 250 новых медицинских технологий в кардиологии, травматологии, онкологии, охране материнства и детства. Он также особо отметил, что Беларусь входит в число лидеров в области трансплантологии органов и тканей.

Президент похвалил отечественных фармацевтов за то, что они активно работают над импортозамещением. По словам главы государства, доля отечественных лекарств на внутреннем рынке уже составила почти 60%, хотя несколько лет назад данная цифра была в два раза меньше.

Лукашенко отметил конкурентоспособность на международном рынке отечественных разработок в области военных технологий, в частности беспилотников и ракетных установок.

По его словам, хорошо известны в мире работы белорусских ученых в сфере плазменных технологий, оптических и лазерных приборов, новых материалов с особыми свойствами, радиоэлектроники, информатики.

Критика за «тину»

Вместе с тем президент подверг критике вузовскую науку за то, что она не всегда успевает в ногу со временем. При этом он заявил, что ректоры вузов забронзовели, а многие поросли тиной. Также глава государства высказал свою позицию по вопросам создания Национального научно-технологического парка «БелБиоград».

Он призвал ориентироваться на реалии завтрашнего дня, «повылазить из лабораторий и забыть про желтые от старости лекционные конспекты».

«Я ваше решение готов поддержать, если вы ответите мне на этот вопрос: можно ли при нынешней системе существовать и развиваться? Но если вы имеете в виду, что мы туда выведем группу ученых, направлений только для того, чтобы создать преференции, то это неразумное, бестолковое предложение, которое мною поддержано не будет», — сказал президент.

Глава государства также сказал, что ждет от белорусской науки скорой разработки белорусского электромобиля и что готов в середине 2018 года опять встретиться с учеными.

В работе Второго съезда ученых приняло участие более 2000 делегатов.

Кроме этого, во Дворец Республики был приглашен весь белорусский истеблишмент — премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, главы двух палат белорусского парламента Михаил Мясникович и Владимир Андрейченко, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, председатель Верховного суда Валентин Сукало, глава ЦИК Лидия Ермошина, председатель Следственного комитета Иван Носкевич, вице-премьеры правительства, министр иностранных дел Владимир Макей, глава правления Нацбанка Павел Каллаур.

Провел заседание вице-премьер правительства Владимир Семашко. В заседании также приняли участие президент Российской академии наук Александр Сергеев, а также ученые из ряда стран СНГ.

Во Дворце Республики была организована выставка достижений белорусской науки в различных областях. Кроме этого, для делегатов и гостей съезда были сервированы столы. Планировалось, что до 13:00 выступят 8 докладчиков и все удалятся на обед, успели выступить только четыре.