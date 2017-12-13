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21:25 (мск), источник: РИА Новости

Гордон отказалась назвать партию, от которой будет баллотироваться

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Журналистка Екатерина Гордон заявила, что планирует выдвигаться в качестве кандидата на пост президента РФ от партии, однако отказалась ее назвать.

Источник: РИА Новости

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Этапу регистрации кандидатов на президентских выборах будет предшествовать этап выдвижения.

«Партия найдена… Это существующая зарегистрированная партия», — сказала Гордон в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в среду, отказавшись ее назвать.

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Она также считает, что многие ранее заявившие о своем желании поучаствовать в выборах президента «до ЦИКа не дойдут». «Я туда пойду (в ЦИК), и мы сейчас занимаемся этой достаточно нудной рутинной процедурой (сбора документов)», — сказала журналистка.

На прошлой неделе действующий президент РФ Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на предстоящих выборах. Помимо Путина, о намерении баллотироваться на предстоящих выборах сообщили журналистка и телеведущая Ксения Собчак, которая позиционирует себя как кандидата «против всех», политолог Андрей Богданов и один из создателей движения «Наши» Борис Якеменко. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что его, как лидера компартии, выдвинули в качестве кандидата в президенты все партийные организации, но окончательное решение примет съезд.

Свои кандидатуры намерены выставить глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков, лидер партии «Женский диалог» Елена Семерикова, предприниматель Сергей Полонский. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец и лидер движения «Возрождение» Александр Чухлебов, директор института политической социологии Вячеслав Смирнов и эксперт в области социальной психологии Михаил Козлов также заявляли о своих президентских амбициях.

Кроме того, партия «Яблоко» сообщила, что 21—22 декабря проведет предвыборный съезд, на котором выдвинет кандидатуру лидера и основателя партии Явлинского на выборы президента РФ в 2018 году.

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