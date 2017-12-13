Израильский депутат призвал понизить уровень дипотношений с Турцией

Эрдоган, выступая в среду на чрезвычайном саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле, назвал Израиль «террористическим государством» и предложил провозгласить Иерусалим столицей Палестины в ответ на действия США, признавших город столицей Израиля.
«Обращаюсь к вам, господин
«Эрдоган называет Израиль “государством террора”, но пусть лучше посмотрит на себя в зеркало! Именно он открыл границы с Сирией и позволил тысячам джихадистов попасть в страну. Турция под его руководством поддерживает террористов ХАМАС и разжигает пламя конфликта вокруг Храмовой горы, что подвергает опасности жизни израильтян и палестинцев», — заявила Светлова.
Израиль и Турция только год назад вновь обменялись послами, договорившись об урегулировании шестилетнего конфликта. До этого понижение уровня дипотношений стало реакцией на инцидент с «Флотилией свободы» — перехват в 2010 году израильскими «коммандос» каравана судов, шедших на прорыв блокады сектора Газа, и гибель девяти турок — участников плавания.