Израильский депутат призвал понизить уровень дипотношений с Турцией

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Эрдоган, выступая в среду на чрезвычайном саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле, назвал Израиль «террористическим государством» и предложил провозгласить Иерусалим столицей Палестины в ответ на действия США, признавших город столицей Израиля.

«Обращаюсь к вам, господин премьер-министр и министр иностранных дел, с предложением рассмотреть возможность понизить уровень дипломатических отношений с Турцией и проверить возможность дополнительных дипломатических мер для того, чтобы отреагировать на недопустимые высказывания президента Турции», — цитирует обращение Светловой пресс-служба ее партии «Сионистский лагерь».

«Эрдоган называет Израиль “государством террора”, но пусть лучше посмотрит на себя в зеркало! Именно он открыл границы с Сирией и позволил тысячам джихадистов попасть в страну. Турция под его руководством поддерживает террористов ХАМАС и разжигает пламя конфликта вокруг Храмовой горы, что подвергает опасности жизни израильтян и палестинцев», — заявила Светлова.