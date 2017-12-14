Приватизации санаториев не планируется, мы нацелены на их развитие — Евгений Гурьев

От отметил, что в 2017 году все санатории региона были акционированы из государственных унитарных предприятий в организационную форму собственности АО либо в ООО. «В соответствии с поручениями Главы РБ на этом мы остановились, с точки зрения дальнейшей продажи», — добавил он.

К примеру, один из санаториев Крыма, переданный в собственность республики, принято решение передать на баланс санатория «Янгантау», который на его базе, в свою очередь, будет открывать либо филиал, либо дочернее общество и уже развивать детское лечение в Крыму за счет собственных средств. Программа развития предусмотрена и для самого «Янгантау»: планируется строительство нового корпуса, дома для работающих здесь врачей. Как заявил Евгений Гурьев, республике хватает сил и средств развивать санаторий самим.