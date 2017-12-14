Пентагон: комплексы ПРО США в Румынии и Польше не способны запускать крылатые ракеты
ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Комплексы противоракетной обороны США Aegis Ashore в Румынии и Польше не способны запускать крылатые ракеты Tomahawk.
ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Комплексы противоракетной обороны США Aegis Ashore в Румынии и Польше не способны запускать крылатые ракеты Tomahawk.
Об этом заявил в среду заместитель директора пентагоновского Агентства по ПРО
На вопрос, можно ли осуществить запуск Tomahawk с пусковой установки комплекса Aegis Ashore, он ответил: «Нет». «Они не способны осуществлять пуски крылатых ракет», — указал он, пояснив, в частности, что у них «совсем другие контрольные системы». По словам
США, реализуя поэтапный план создания системы ЕвроПРО, разместили мобильные батареи противоракет SM-3 в румынском местечке Девеселу, поставив их на оперативное дежурство 12 мая 2016 года. Работы по развертыванию такой же базы в польском населенном пункте Редзиково идут полным ходом, подтвердил Хилл. Ранее сообщалось, что объект должен быть сдан в 2018 году. На эти цели предполагается выделить в наступившем 1 октября новом финансовом году $90 млн.
Как указал Хилл, США «ведут сейчас переговоры с другими странами, которые бы хотели, чтобы мы разместили комплексы Aegis Ashore на их территории». Он не стал уточнять, с кем конкретно.
МИД РФ не раз уже заявлял, что размещение Aegis Ashore в странах Восточной Европы является нарушением Вашингтоном своих обязательств по Договору о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД). «Раньше в Вашингтоне утверждали, что система ПРО направлена на борьбу с угрозами со стороны Ирана и КНДР, — отметил 5 декабря замглавы МИД Сергей Рябков, выступая в Общественной палате РФ. — Теперь США фактически открыто признают, что главная цель ПРО — Россия и ее потенциал ядерного сдерживания». «К следующему году США планируют поставить в Польше пусковые установки, появление которых на суше запрещено ДРСМД, поскольку они способны запускать не только перехватчики, но и ударные Tomahawk», — подчеркнул Рябков.