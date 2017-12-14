Пентагон: комплексы ПРО США в Румынии и Польше не способны запускать крылатые ракеты

Источник: AFP 2017

Об этом заявил в среду заместитель директора пентагоновского Агентства по ПРО контр-адмирал Джон Хилл, выступая в Центре стратегических и международных исследований.

На вопрос, можно ли осуществить запуск Tomahawk с пусковой установки комплекса Aegis Ashore, он ответил: «Нет». «Они не способны осуществлять пуски крылатых ракет», — указал он, пояснив, в частности, что у них «совсем другие контрольные системы». По словам контр-адмирала, эти комплексы «не угрожают России».

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США, реализуя поэтапный план создания системы ЕвроПРО, разместили мобильные батареи противоракет SM-3 в румынском местечке Девеселу, поставив их на оперативное дежурство 12 мая 2016 года. Работы по развертыванию такой же базы в польском населенном пункте Редзиково идут полным ходом, подтвердил Хилл. Ранее сообщалось, что объект должен быть сдан в 2018 году. На эти цели предполагается выделить в наступившем 1 октября новом финансовом году $90 млн.

Как указал Хилл, США «ведут сейчас переговоры с другими странами, которые бы хотели, чтобы мы разместили комплексы Aegis Ashore на их территории». Он не стал уточнять, с кем конкретно.