Песков заявил, что не видит конкурентов для Путина на президентских выборах

«Мы видим много достойных людей, но мы не видим конкурентов. Все-таки, с моей точки зрения, пока ещё не созрел конкурент Путина даже близко», — ответил Песков в эфире телеканала «Россия 24» на вопрос, кто может составить достойную конкуренцию Путину на предстоящих выборах.

«Дело в том, что Путин является действующим главой государства. И в его случае, его кандидатство, конечно, протекает по иным законам. Хотя по таким же законам, как для всех остальных. Но отпечаток вот этого президентства действующего, он, конечно, совсем, скажем так, меняет ситуацию», — сказал пресс-секретарь российского лидера.