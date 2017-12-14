Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Миллион за молчание: миллиардер Прохоров участник допинг-скандала
Австралиец завещал свое тело полигону с разлагающимися непогребенными трупами
В Москве произошла массовая драка: есть пострадавшие
Что станет с жильем в 2018 году?
Звезда шоу «Орел и решка» выходит замуж
Сколько на самом деле мартышек в Удаве из «38 попугаев»?Помните первую серию кукольного мультсериала, в которой животные думают, как измерить рост Удава?
СМИ: Выплаты за победы на ОИ-2018 вызвали недоумение соцсетей
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
Как заводить машину зимой: 6 правил
Автомобили могут резко подорожать уже в январе
Александр Солдатов несколько месяцев умирал дома от рака мозга
СМИ: Абрамович и Пересильд заняли одну ложу в ГАБТ
Ника Белоцерковская разводится с мужем
Звезда шоу «Орел и решка» выходит замуж
МИД Польши: «Наше ангельское терпение закончилось» — СМИ
СМИ: Европа винит во всем президента России
Счетная палата нашла способ увеличить сборы с имущества россиян
Хрущевки и сталинки в Москве потеряли арендаторов
Фоторепортажи
10Встреча российских саперов, вернувшихся из Сирии
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
00:55 (мск), источник: РИА Новости

Песков заявил, что не видит конкурентов для Путина на президентских выборах

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Кремле пока не видят конкурентов для Владимира Путина на предстоящих президентских выборах, хотя «достойных людей много», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости

«Мы видим много достойных людей, но мы не видим конкурентов. Все-таки, с моей точки зрения, пока ещё не созрел конкурент Путина даже близко», — ответил Песков в эфире телеканала «Россия 24» на вопрос, кто может составить достойную конкуренцию Путину на предстоящих выборах.

«Дело в том, что Путин является действующим главой государства. И в его случае, его кандидатство, конечно, протекает по иным законам. Хотя по таким же законам, как для всех остальных. Но отпечаток вот этого президентства действующего, он, конечно, совсем, скажем так, меняет ситуацию», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

«Такие дебаты, они достаточно бессмысленны по своей сути», — добавил он.

3 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 'Вот куда такси приходят умирать!': кладбище такси в Москве (видео)
Тиллерсону ответили на его громкие слова о Крыме
США обвинили РФ в обстрелах гражданского населения на Украине
США: батареи ПРО в Румынии и Польше не могут запускать Tomahawk
Сальма Хайек: Вайнштейн в течение многих лет был моим монстром
Флойд Мэйуэзер готов принять предложение UFC
Екатерина Гордон пойдет на выборы президента от партии
Раскрыт секрет рождения частиц, вызывающих полярные сияния
Спорт
«Реал» вышел в финал клубного чемпионата мира Мадридцы в полуфинале турнира не без труда победили «Аль-Джазиру» из ОАЭ
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Новыми ведущими «Орла и решки» стали Ревва и Лобода Артист и певица приняли участие в съемках нового сезона популярного тревел-шоу
Недвижимость
Что ждет российский рынок недвижимости в 2018 году?
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
В Москве утвердили еще 26 площадок под реновацию
Леди
Туфли для вечеринки: где искать сияющие лодочки и атласные мюли Праздничная ночь — отличный повод примерить что-то новое для себя, а необычные, нарядные туфли — самый оптимальный вариант
Дети
Кирстен Данст беременна первенцем 35-летняя голливудская актриса ждет ребенка от жениха 29-летнего Джесси Племонса
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь