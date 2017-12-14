Песков заявил, что не видит конкурентов для Путина на президентских выборах
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Кремле пока не видят конкурентов для Владимира Путина на предстоящих президентских выборах, хотя «достойных людей много», заявил
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Кремле пока не видят конкурентов для Владимира Путина на предстоящих президентских выборах, хотя «достойных людей много», заявил
«Мы видим много достойных людей, но мы не видим конкурентов.
«Дело в том, что Путин является действующим главой государства. И в его случае, его кандидатство, конечно, протекает по иным законам. Хотя по таким же законам, как для всех остальных. Но отпечаток вот этого президентства действующего, он, конечно, совсем, скажем так, меняет ситуацию», — сказал
«Такие дебаты, они достаточно бессмысленны по своей сути», — добавил он.