Песков надеется, что Собчак не устроит дебаты на конференции Путина

«Пресс-конференция проходит все-таки не для того, чтобы здесь были дебаты. И, я скажу так, что это, конечно же, было бы глубоким неуважением к тысяче журналистов, которые сидят здесь, — задерживать столько внимания на себе», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия 24», отвечая на вопрос об участии в конференции в качестве журналиста Ксении Собчак, которая идет на выборы президента.