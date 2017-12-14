Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Миллион за молчание: миллиардер Прохоров участник допинг-скандала
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Дмитрий Тарасов помог больной дочери певца Данко
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Жена Малахова пришла на вечерику в приталенном платье (фото)
Криптоистерия без границ: биткоин вырвался за пределы миллиона Биткоин снова штурмует исторический максимум
СМИ: Выплаты за победы на ОИ-2018 вызвали недоумение соцсетей
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
Знак «Ш»: в России началась облава
Такси за 36 рублей: трехколесные камикадзе
Александр Солдатов несколько месяцев умирал дома от рака мозга
СМИ: Абрамович и Пересильд заняли одну ложу в ГАБТ
Иванка Трамп выбрала элегантный образ для празднования Хануки
Стивен Тайлер открыл центр для женщин, переживших насилие
МИД Польши: «Наше ангельское терпение закончилось» — СМИ
СМИ: Европа винит во всем президента России
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Что станет с жильем в 2018 году?
Фоторепортажи
10Встреча российских саперов, вернувшихся из Сирии
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
01:21 (мск), источник: РИА Новости

Песков надеется, что Собчак не устроит дебаты на конференции Путина

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассчитывает, что Ксения Собчак на пресс-конференции Владимира Путина будет задавать вопросы, а не устраивать дебаты.

Источник: РИА Новости

Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится в четверг и начнется в 12.00 мск.

«Пресс-конференция проходит все-таки не для того, чтобы здесь были дебаты. И, я скажу так, что это, конечно же, было бы глубоким неуважением к тысяче журналистов, которые сидят здесь, — задерживать столько внимания на себе», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия 24», отвечая на вопрос об участии в конференции в качестве журналиста Ксении Собчак, которая идет на выборы президента.

«Поэтому я надеюсь, что все-таки Собчак поведет себя как журналист, в качестве которого она сюда и аккредитовалась», — добавил он.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 'Вот куда такси приходят умирать!': кладбище такси в Москве (видео)
Тиллерсону ответили на его громкие слова о Крыме
США обвинили РФ в обстрелах гражданского населения на Украине
США: батареи ПРО в Румынии и Польше не могут запускать Tomahawk
Песков: видим много достойных людей, но не видим конкурентов
Сальма Хайек: Вайнштейн в течение многих лет был моим монстром
Флойд Мэйуэзер готов принять предложение UFC
Екатерина Гордон пойдет на выборы президента от партии
Раскрыт секрет рождения частиц, вызывающих полярные сияния
Спорт
«Реал» вышел в финал клубного чемпионата мира Мадридцы в полуфинале турнира не без труда победили «Аль-Джазиру» из ОАЭ
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Новыми ведущими «Орла и решки» стали Ревва и Лобода Артист и певица приняли участие в съемках нового сезона популярного тревел-шоу
Недвижимость
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
Туфли для вечеринки: где искать сияющие лодочки и атласные мюли Праздничная ночь — отличный повод примерить что-то новое для себя, а необычные, нарядные туфли — самый оптимальный вариант
Дети
Кирстен Данст беременна первенцем 35-летняя голливудская актриса ждет ребенка от жениха 29-летнего Джесси Племонса
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь