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02:56 (мск), источник: ТАСС

Трамп пообещал американцам снижение налогов уже к февралю

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Американские семьи будут платить меньше налогов уже с февраля будущего года, если Конгресс примет законопроект о поправках в Налоговый кодекс страны до Рождества (25 декабря). Об этом в среду заявил президент США Дональд Трамп.

Источник: AP 2017

«Еще будучи кандидатом [на пост главы государства], я обещал, что мы проведем самое масштабное сокращение налогов для работающих американских семей», — сказал он во время специального приема в Белом доме, на который были приглашены несколько семей из разных штатов. По его словам, до выполнения этого обещания остается «несколько дней».

Трамп сообщил, что республиканцы в Конгрессе достигли соглашения насчет финальной версии законопроекта о налоговой реформе, «который позволит создать рабочие места, повысить зарплаты и гарантировать значительное снижение налогового бремени для американских семей и компаний».

«Если Конгресс направит мне законопроект [на подпись] до Рождества, то, как только что подтвердила Служба внутренних доходов (налоговое ведомство США — прим. ТАСС), американцы ощутят снижение налогов и рост зарплат начиная с февраля», — утверждал американский лидер.

Он также заверил, что средняя семья с годовым доходом в $75 тыс. будет отдавать в казну государства на $2 тыс. меньше, чем сейчас. Кроме того, расширяется возможность по использованию налогового кредита.

Пока окончательная версия нового законопроекта не опубликована. Известно, что в итоге налог для компаний будет снижен с 35% до 21%. Демократы данную реформу не поддерживают, они заявляют, что она призвана облегчить бремя именно для крупного бизнеса, а не для среднего класса.

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