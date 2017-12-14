Трамп пообещал американцам снижение налогов уже к февралю

Источник: AP 2017

«Еще будучи кандидатом [на пост главы государства], я обещал, что мы проведем самое масштабное сокращение налогов для работающих американских семей», — сказал он во время специального приема в Белом доме, на который были приглашены несколько семей из разных штатов. По его словам, до выполнения этого обещания остается «несколько дней».

Трамп сообщил, что республиканцы в Конгрессе достигли соглашения насчет финальной версии законопроекта о налоговой реформе, «который позволит создать рабочие места, повысить зарплаты и гарантировать значительное снижение налогового бремени для американских семей и компаний».

«Если Конгресс направит мне законопроект [на подпись] до Рождества, то, как только что подтвердила Служба внутренних доходов (налоговое ведомство США — прим. ТАСС), американцы ощутят снижение налогов и рост зарплат начиная с февраля», — утверждал американский лидер.

Он также заверил, что средняя семья с годовым доходом в $75 тыс. будет отдавать в казну государства на $2 тыс. меньше, чем сейчас. Кроме того, расширяется возможность по использованию налогового кредита.