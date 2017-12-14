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03:43 (мск), источник: ДЕЙТА

Дела бюджетные обсуждают приморские депутаты

Внеочередное заседание Законодательного Собрания Приморского края открылось в 10 часов утра 14 декабря, сообщает «Deita. ru».

Источник: ДЕЙТА

Как рассказал журналистам перед началом заседания председатель Законодательного Собрания Александр Ролик, внеочередное заседание связано с графиком рассмотрения и принятия бюджета Приморского края на 2028 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Основные параметры бюджета ко второму чтению по доходам составили 88,6 миллиардов рублей, по расходам — 95,4 миллиарда рублей.

«Ко второму чтению бюджет сохраняет свою социальную направленность. Изменения были внесены во все 19 государственных программ Приморского края. Большинство предложений депутатов были приняты. Для нас главными задачами являются не только принятие бюджета, но и депутатский контроль за его исполнением», — отметил Александр Ролик.

Кроме того, депутаты обсудят бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования, который составит 28,7 миллиардов рублей, что выше, чем в прошедшем году. По обращению врио губернатора Приморья депутаты рассмотрят корректировку бюджета на текущий год. Это связано с выделением 1 миллиарда рублей в резервный фонд краевой администрации на закупку топлива для прохождения отопительного сезона.

Дмитрий Санников.

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