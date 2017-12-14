Работаем над привлечением новых заказов для судостроителей — Вячеслав Шпорт

В Москве в пресс-центре МИА «Россия сегодня» в рамках «Дней Дальнего Востока» состоялась пресс-конференция губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта. Глава региона рассказал о работе по привлечению инвестиций, реализации долгосрочного плана комплексного развития Комсомольска-на-Амуре и закона о «дальневосточном гектаре» в крае.



На встрече с журналистами, в частности, шла речь о поддержке крупных промышленных предприятий, работающих в регионе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Вячеслав Шпорт сообщил, что в последнее время при поддержке минпромторга России и ОСК предприняты меры по улучшению ситуации на судостроительных заводах.



В частности, разработан пакет предложений по дальнейшей загрузке Амурского судостроительного завода и его техническому перевооружению. Сейчас завод работает над корветами проекта 20380 по заказу Минобороны РФ. Первый из них был передан в этом году Тихоокеанскому флоту. Завершение строительства второго корабля этой серии намечено на следующий год. Сейчас на стапелях АСЗ продолжается строительство еще двух корветов.

«Ведем переговоры с Минобороны по загрузке завода следующей серией кораблей. Там есть и корветы, и фрегаты. Мы также предлагаем ремонт дизельных лодок. Нас поддерживают Объединенная судостроительная корпорация, Министерство промышленности и торговли РФ. И я надеюсь, что мы этот вопрос решим», — отметил Вячеслав Шпорт.