Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве простились с Леонидом Броневым
В Великобритании девочке поместили сердце в грудную клетку
Назван телеканал, обогнавший "Первый" по популярности у зрителей
Как первая скрипка Большого театра стала бездомной
О состоянии госпитализированной Даны Борисовой рассказали в НАС
Экс-жене Джигарханяна грозит реальный срок Следственный комитет предъявил обвинение Виталине Цымбалюк-Романовской
Собчак о передаче на Первом канале: «Я побывала в аду»
Невзоров: Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее
Как заводить машину зимой: 6 правил
Автомобили могут резко подорожать уже в январе
Актер Александр Солдатов боролся с раком на протяжении 11 лет
СМИ: Абрамович и Пересильд заняли одну ложу в ГАБТ
Ника Белоцерковская разводится с мужем
Звезда шоу «Орел и решка» выходит замуж
МИД Польши: «Наше ангельское терпение закончилось» — СМИ
СМИ: Европа винит во всем президента России
Глава антинаркотического союза сообщил о состоянии Даны Борисовой
Пенсии поднимут на 30% ряду россиян
Фоторепортажи
10Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим
12Лесные пожары в Калифорнии
03:42 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Работаем над привлечением новых заказов для судостроителей — Вячеслав Шпорт

Губернатор на пресс-конференции в Москве рассказал о работе по поддержке промышленности в крае.

В Москве в пресс-центре МИА «Россия сегодня» в рамках «Дней Дальнего Востока» состоялась пресс-конференция губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта. Глава региона рассказал о работе по привлечению инвестиций, реализации долгосрочного плана комплексного развития Комсомольска-на-Амуре и закона о «дальневосточном гектаре» в крае.

На встрече с журналистами, в частности, шла речь о поддержке крупных промышленных предприятий, работающих в регионе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Вячеслав Шпорт сообщил, что в последнее время при поддержке минпромторга России и ОСК предприняты меры по улучшению ситуации на судостроительных заводах.


В частности, разработан пакет предложений по дальнейшей загрузке Амурского судостроительного завода и его техническому перевооружению. Сейчас завод работает над корветами проекта 20380 по заказу Минобороны РФ. Первый из них был передан в этом году Тихоокеанскому флоту. Завершение строительства второго корабля этой серии намечено на следующий год. Сейчас на стапелях АСЗ продолжается строительство еще двух корветов.
«Ведем переговоры с Минобороны по загрузке завода следующей серией кораблей. Там есть и корветы, и фрегаты. Мы также предлагаем ремонт дизельных лодок. Нас поддерживают Объединенная судостроительная корпорация, Министерство промышленности и торговли РФ. И я надеюсь, что мы этот вопрос решим», — отметил Вячеслав Шпорт.

— Кроме того, завод работает и над гражданским заказом — строительством двух современных паромов, которые будут обслуживать переправу Ванино — Холмск.
Вячеслав Шпорт особо подчеркнул, что дальнейшее развитие предприятия невозможно без технического перевооружения. Завод вошел в профильную федеральную целевую программу, в рамках которой получит средства на модернизацию.

Глава региона отметил, что на другом предприятии — Хабаровском судостроительном заводе ситуация более сложная. Тем не менее, власти региона продолжают оказывать содействие в привлечении новых заказчиков. Речь может идти как о Министерстве обороны России, так и о рыбодобывающих компаниях.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Хабаровчан просят помочь нуждающимся теплой одеждой и продуктами
Работаем над привлечением новых заказов для судостроителей - Вячеслав Шпорт
США обвинили РФ в обстрелах гражданского населения на Украине
США: батареи ПРО в Румынии и Польше не могут запускать Tomahawk
Песков: видим много достойных людей, но не видим конкурентов
Сальма Хайек: Вайнштейн в течение многих лет был моим монстром
Флойд Мэйуэзер готов принять предложение UFC
Трамп пообещал американцам снижение налогов уже к февралю
Раскрыт секрет рождения частиц, вызывающих полярные сияния
Спорт
«Реал» вышел в финал клубного чемпионата мира Мадридцы в полуфинале турнира не без труда победили «Аль-Джазиру» из ОАЭ
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Новыми ведущими «Орла и решки» стали Ревва и Лобода Артист и певица приняли участие в съемках нового сезона популярного тревел-шоу
Недвижимость
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
Туфли для вечеринки: где искать сияющие лодочки и атласные мюли Праздничная ночь — отличный повод примерить что-то новое для себя, а необычные, нарядные туфли — самый оптимальный вариант
Дети
Кирстен Данст беременна первенцем 35-летняя голливудская актриса ждет ребенка от жениха 29-летнего Джесси Племонса
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь