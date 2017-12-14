Работаем над привлечением новых заказов для судостроителей — Вячеслав Шпорт
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В частности, разработан пакет предложений по дальнейшей загрузке Амурского судостроительного завода и его техническому перевооружению. Сейчас завод работает над корветами проекта 20380 по заказу Минобороны РФ. Первый из них был передан в этом году Тихоокеанскому флоту. Завершение строительства второго корабля этой серии намечено на следующий год. Сейчас на стапелях АСЗ продолжается строительство еще двух корветов.
«Ведем переговоры с Минобороны по загрузке завода следующей серией кораблей. Там есть и корветы, и фрегаты. Мы также предлагаем ремонт дизельных лодок. Нас поддерживают Объединенная судостроительная корпорация, Министерство промышленности и торговли РФ. И я надеюсь, что мы этот вопрос решим», — отметил Вячеслав Шпорт.
— Кроме того, завод работает и над гражданским заказом — строительством двух современных паромов, которые будут обслуживать переправу Ванино — Холмск.
Вячеслав Шпорт особо подчеркнул, что дальнейшее развитие предприятия невозможно без технического перевооружения. Завод вошел в профильную федеральную целевую программу, в рамках которой получит средства на модернизацию.
Глава региона отметил, что на другом предприятии — Хабаровском судостроительном заводе ситуация более сложная. Тем не менее, власти региона продолжают оказывать содействие в привлечении новых заказчиков. Речь может идти как о Министерстве обороны России, так и о рыбодобывающих компаниях.