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04:54 (мск), источник: ТАСС

Макрон рассказал, как Трамп обосновал ему свое решение по Иерусалиму

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп незадолго до объявления о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим и признании последнего столицей Израиля рассказал своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону о том, чем он руководствовался при принятии столько неоднозначного решения.

Источник: Reuters

Французский лидер рассказал об этом в интервью телеканалу CBS, опубликованном во вторник.

«Он рассказал мне обоснование своего решения, которое заключалось в создании нового импульса для изменения всей системы, поскольку он считает, что прежние переговоры застопорились и блокировались десятилетиями. Он хотел создать импульс, который спровоцирует сильную реакцию из-за этого объявления», — рассказал Макрон о беседе, состоявшейся с Трампом незадолго до заявления о переносе диппредставительства США.

Инфографика
Палестино-израильский конфликт

«На это я ему ответил, что на мой взгляд, на сегодняшний день это неверное объявление для создания импульса и нового процесса. Однако, в конце концов, вы решаете сами», — добавил французский лидер.

Трамп 6 декабря заявил, что «пришло время признать Иерусалим столицей Израиля». Хозяин Белого дома также отдал указание Госдепартаменту начать подготовку к переносу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. При этом президент сказал, что Вашингтон сохраняет «стремление способствовать мирному соглашению, приемлемому для обеих сторон». По словам Трампа, США «поддержат решение по “формуле двух государств”, если на это будут согласны обе стороны».

Статус Иерусалима — одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают на том, что Иерусалим является «единой и неделимой» столицей Израиля. Палестинцы же хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.

Решение Трампа по Иерусалиму разворошило палестино-израильский конфликт с новой силой
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13 декабря© Ньюстюб
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