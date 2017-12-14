Макрон рассказал, как Трамп обосновал ему свое решение по Иерусалиму

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Французский лидер рассказал об этом в интервью телеканалу CBS, опубликованном во вторник.

«Он рассказал мне обоснование своего решения, которое заключалось в создании нового импульса для изменения всей системы, поскольку он считает, что прежние переговоры застопорились и блокировались десятилетиями. Он хотел создать импульс, который спровоцирует сильную реакцию из-за этого объявления», — рассказал Макрон о беседе, состоявшейся с Трампом незадолго до заявления о переносе диппредставительства США.

«На это я ему ответил, что на мой взгляд, на сегодняшний день это неверное объявление для создания импульса и нового процесса. Однако, в конце концов, вы решаете сами», — добавил французский лидер.

Трамп 6 декабря заявил, что «пришло время признать Иерусалим столицей Израиля». Хозяин Белого дома также отдал указание Госдепартаменту начать подготовку к переносу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. При этом президент сказал, что Вашингтон сохраняет «стремление способствовать мирному соглашению, приемлемому для обеих сторон». По словам Трампа, США «поддержат решение по “формуле двух государств”, если на это будут согласны обе стороны».