Макрон рассказал, как Трамп обосновал ему свое решение по Иерусалиму
ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп незадолго до объявления о переносе посольства США из
ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп незадолго до объявления о переносе посольства США из
Французский лидер рассказал об этом в интервью телеканалу CBS, опубликованном во вторник.
«Он рассказал мне обоснование своего решения, которое заключалось в создании нового импульса для изменения всей системы, поскольку он считает, что прежние переговоры застопорились и блокировались десятилетиями. Он хотел создать импульс, который спровоцирует сильную реакцию
«На это я ему ответил, что на мой взгляд, на сегодняшний день это неверное объявление для создания импульса и нового процесса. Однако, в конце концов, вы решаете сами», — добавил французский лидер.
Трамп 6 декабря заявил, что «пришло время признать Иерусалим столицей Израиля». Хозяин Белого дома также отдал указание Госдепартаменту начать подготовку к переносу американского посольства из
Статус Иерусалима — одна из ключевых проблем в