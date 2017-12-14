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07:13 (мск), источник: Комсомольская правда

Суд арестовал элитную квартиру омского депутата в Германии

Василий Мамонтов не указал в декларации недвижимость за 37 млн.

Продолжается эпопея вокруг элитных квадратных метров бывшего вице-спикера омского горсовета Василия Мамонтова. Скандал грянул, когда прокуратура проверила налоговую декларацию депутата. По закону он должен отчитываться об имуществе.

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Однако элитное жилье в Германии за 37 млн Мамонтов почему-то не указал.

Сам вице-спикер путанно объяснял, что думал будто сделка будет оформлена январем следующего года, а по бумагам сделка произошла в 20 числах декабря. Поэтому он, дескать, думал, что будет отчитываться за нее лишь в следующем году.

Неясным остался и вопрос, на какие средства депутат купил такое дорогое жилье. Сначала Мамонтов говорил, что взял кредит в фирме, оформленной в оффшорах. Потом стал утверждать, что часть средств заняла дочь, а часть — он копил с женой всю жизнь.

Однако суд разбираться в этих нюансах не стал. И решил взыскать жилье, не отраженное в декларации в счет государства. Чтобы депутат не успел его продать, суд наложил арест на недвижимость.

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