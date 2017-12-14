Суд арестовал элитную квартиру омского депутата в Германии
Василий Мамонтов не указал в декларации недвижимость за 37 млн.
Василий Мамонтов не указал в декларации недвижимость за 37 млн.
Продолжается эпопея вокруг элитных квадратных метров бывшего
Однако элитное жилье в Германии за 37 млн Мамонтов
Сам
Неясным остался и вопрос, на какие средства депутат купил такое дорогое жилье. Сначала Мамонтов говорил, что взял кредит в фирме, оформленной в оффшорах. Потом стал утверждать, что часть средств заняла дочь, а часть — он копил с женой всю жизнь.
Однако суд разбираться в этих нюансах не стал. И решил взыскать жилье, не отраженное в декларации в счет государства. Чтобы депутат не успел его продать, суд наложил арест на недвижимость.