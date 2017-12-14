Генерал ВСУ назвал украинские танки неудачными

«В целом, резерв техники по-прежнему велик, но вся эта техника устарела, и потенциал модернизации практически исчерпан. Некоторые варианты модернизации оказываются неудачными в реальном бою. Например, танки Т-64БМ “Булат” в силу большого веса и слабого двигателя оказались неэффективными, были переведены в резерв, и заменены линейными Т-64», — сообщил генерал.

Толочный заявил, что Украине необходимо создавать новые образцы бронетехники, что трудно для страны. «Здесь другие проблемы. БМ “Оплот” (украинский танк на базе советского Т-80УД — ред.), например, в Вооруженных силах имеется в единственном экземпляре — в харьковском Институте танковых войск. Так что вопрос в возможностях государства по закупке, и промышленности — по серийному производству новых машин», — добавил Толочный.