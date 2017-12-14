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05:38 (мск), источник: РИА Новости

Генерал ВСУ назвал украинские танки неудачными

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Вооруженные силы Украины сталкиваются с целым рядом проблем, в том числе из-за неудачной конструкции танков «Булат». Об этом в интервью агентству «Оборонно-промышленный курьер» рассказал заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ по логистике Юрий Толочный.

Источник: РИА Новости

«В целом, резерв техники по-прежнему велик, но вся эта техника устарела, и потенциал модернизации практически исчерпан. Некоторые варианты модернизации оказываются неудачными в реальном бою. Например, танки Т-64БМ “Булат” в силу большого веса и слабого двигателя оказались неэффективными, были переведены в резерв, и заменены линейными Т-64», — сообщил генерал.

Толочный заявил, что Украине необходимо создавать новые образцы бронетехники, что трудно для страны. «Здесь другие проблемы. БМ “Оплот” (украинский танк на базе советского Т-80УД — ред.), например, в Вооруженных силах имеется в единственном экземпляре — в харьковском Институте танковых войск. Так что вопрос в возможностях государства по закупке, и промышленности — по серийному производству новых машин», — добавил Толочный.

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