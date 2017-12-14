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07:19 (мск), источник: Podrobno.uz

Мирзиёев ввел штрафные санкции для чиновников налоговых и финансовых органов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Шавкат Мирзиёев ввел новые штрафные санкции для руководителей государственной налоговой службы и других финансовых органов.

Источник: Podrobno.uz

Штрафы за невыполнение служебных обязанностей вступят в силу с 1 января 2018 года. Правительство за оставшиеся до нового года три недели должно разработать детальный порядок этого процесса.

С чиновников планируется взыскивать до 10% от их должностного оклада за неисполнение утвержденного прогноза доходов местных бюджетов, 10% — за превышение налоговой задолженности по платежам, 10% — невыполнение расчетных показателей по выявлению резервов увеличения доходов местных бюджетов.

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Будет у чиновников и свой пряник. За хорошее выполнение служебных обязанностей их планируется премировать. Так, например, за исполнение утвержденного прогноза доходов им дополнительно причитается 10% от оклада, сокращение налоговой задолженности по платежам — 20%, выполнение расчетных показателей по выявлению резервов увеличения доходов — 20%.

Интересно, что максимальный штраф за плохую работу может составить 30% от оклада, а премия — 50%. Остается загадкой, сможет ли чиновник, не доработавший по одному из пунктов, перекрыть недостаток в зарплате при хорошей работе по другому направлению.

Премирование и применение мер ответственности к руководителям финансовых и налоговых органов будут осуществлять министр финансов и председатель Государственного налогового комитета по ходатайству председателя Совета Министров Каракалпакстана, хокимов областей, районов и города Ташкента.

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 Мирзиёев ввел штрафные санкции для чиновников налоговых и финансовых органов
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