Мирзиёев ввел штрафные санкции для чиновников налоговых и финансовых органов
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Шавкат Мирзиёев ввел новые штрафные санкции для руководителей государственной налоговой службы и других финансовых органов.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Шавкат Мирзиёев ввел новые штрафные санкции для руководителей государственной налоговой службы и других финансовых органов.
Штрафы за невыполнение служебных обязанностей вступят в силу с 1 января 2018 года. Правительство за оставшиеся до нового года три недели должно разработать детальный порядок этого процесса.
С чиновников планируется взыскивать до 10% от их должностного оклада за неисполнение утвержденного прогноза доходов местных бюджетов, 10% — за превышение налоговой задолженности по платежам, 10% — невыполнение расчетных показателей по выявлению резервов увеличения доходов местных бюджетов.
Будет у чиновников и свой пряник. За хорошее выполнение служебных обязанностей их планируется премировать. Так, например, за исполнение утвержденного прогноза доходов им дополнительно причитается 10% от оклада, сокращение налоговой задолженности по платежам — 20%, выполнение расчетных показателей по выявлению резервов увеличения доходов — 20%.
Интересно, что максимальный штраф за плохую работу может составить 30% от оклада, а премия — 50%. Остается загадкой, сможет ли чиновник, не доработавший по одному из пунктов, перекрыть недостаток в зарплате при хорошей работе по другому направлению.
Премирование и применение мер ответственности к руководителям финансовых и налоговых органов будут осуществлять министр финансов и председатель Государственного налогового комитета по ходатайству председателя Совета Министров Каракалпакстана, хокимов областей, районов и города Ташкента.