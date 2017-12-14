Челябинский спикер получил вводные от полпреда президента в УрФО

Источник: Uralpress.ru

Законодатели УрФО подвели итоги работы в 2017 году и обсудили проблемные вопросы законотворческой деятельности, которые вызывают общественный резонанс.

Полпред подчеркнул, что региональные законодатели несут ответственность за проведение президентских выборов в условиях законности и общественной стабильности.

Игорь Холманских обозначил три основные задачи. Законодателям предстоит привести избирательное законодательство регионов в соответствие с федеральным.

Еще одной задачей, по словам Холманских, является поддержание социальной стабильности в обществе, урегулирование существующих конфликтов и недопущение новых.

Полпред призвал учитывать социальные последствия при принятии региональных законов. Ряд законопроектов могут вызывать большой общественный и не всегда позитивный резонанс.

Игорь Холманских также напомнил о важности развития обратной связи депутатов с избирателями для получения объективной информации о настроениях людей, волнующих их вопросах. Это также и хорошая возможность для помощи гражданам при решении конкретных проблем, отметил полпред.