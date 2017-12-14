Челябинский спикер получил вводные от полпреда президента в УрФО

Законодатели УрФО подвели итоги работы в 2017 году и обсудили проблемные вопросы законотворческой деятельности, которые вызывают общественный резонанс.
Полпред подчеркнул, что региональные законодатели несут ответственность за проведение президентских выборов в условиях законности и общественной стабильности.
Игорь Холманских обозначил три основные задачи. Законодателям предстоит привести избирательное законодательство регионов в соответствие с федеральным.
Еще одной задачей, по словам Холманских, является поддержание социальной стабильности в обществе, урегулирование существующих конфликтов и недопущение новых.
Полпред призвал учитывать социальные последствия при принятии региональных законов. Ряд законопроектов могут вызывать большой общественный и не всегда позитивный резонанс.
Игорь Холманских также напомнил о важности развития обратной связи депутатов с избирателями для получения объективной информации о настроениях людей, волнующих их вопросах. Это также и хорошая возможность для помощи гражданам при решении конкретных проблем, отметил полпред.
Подытоживая разговор Игорь Холманских особо подчеркнул, что одним из важнейших условий легитимности президентских выборов является высокая явка. Необходимо использовать все возможности, чтобы разъяснить людям важность их участия в голосовании.