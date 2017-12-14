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08:58 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинске выбрали председателя Металлургического райсовета

Председателем совета депутатов Металлургического района Челябинска избран руководитель Федерального центра сосудистой хирургии и Первой венозной клиники, врач Дмитрий Алехин.

Отметим, что выбрать председателя депутатам удалось только со второй попытки. В первый раз для избрания не хватило одного голоса.

Ранее должность занимал Денис Мацко, но он получил должность заместителя главы Центрального района города.

Напомним, в начале декабря Мацко исключили из состава челябинского политсовета «Единой России».

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