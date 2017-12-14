Ташкент и Бишкек впервые проведут заседание глав приграничных областей

Источник: Sputnik

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Об этом стало известно по итогам переговоров Шавката Мирзиёева и Сооронбая Жээнбекова, прошедших в среду в Ташкенте.

«Кыргызская сторона поддержала это предложение Узбекистана. Заседания будут проходить под патронажем премьер-министров двух стран. Особое внимание будет и далее уделено развитию и укреплению сотрудничества между регионами Узбекистана и Кыргызстана путем обмена визитами, проведения совместных мероприятий во всех сферах сотрудничества, развития связей между гражданами двух стран», — отметили в пресс-службе Мирзиёева.

В середине ноября вступило в силу Соглашение между правительствами двух стран о межрегиональном сотрудничестве, подписанное 5 сентября 2017 года в Бишкеке.

Оно нацелено на расширение и развитие взаимовыгодного партнерства между регионами двух стран в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, в сельском хозяйстве, здравоохранении, содействии занятости населения, туризме и охране окружающей среды, а также в других направлениях, представляющих взаимный интерес.

Документом предусматривается проведение на ежеквартальной основе встреч руководителей приграничных регионов двух стран с участием представителей местных органов власти, правоохранительных органов и других организаций для своевременного урегулирования актуальных вопросов взаимодействия на местном уровне.

В прошлом году впервые за долгое время страны организовали визиты региональных администраций. Так, осенью 2016 года Андижанская область принимала делегацию кыргызских государственных органов. По итогам визита был подписан Меморандум о взаимопонимании между приграничными областями. Позже состоялся ответный визит узбекской делегации в Ош.