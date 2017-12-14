Александр Усс встретится с представителями компаний Ассоциации европейского бизнеса
Сегодня в Москве временно исполняющий обязанности Губернатора Красноярского края Александр Усс встретится с представителями компаний Ассоциации европейского бизнеса.
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Сегодня в Москве временно исполняющий обязанности Губернатора Красноярского края Александр Усс встретится с представителями компаний Ассоциации европейского бизнеса.
В ходе встречи глава региона и члены Правительства края презентуют крупные экономические, промышленные и инфраструктурные проекты, составляющие инвестиционный потенциал Красноярского края. Руководители иностранных компаний представят успешные практики реализации международных