Вячеслав Шпорт: До конца года Хабаровский край намерен привлечь 130 миллиардов инвестиций
По словам губернатора, основная цель на данный момент- создать комфортные условия для работы бизнеса в регионе.
По словам губернатора, основная цель на данный момент- создать комфортные условия для работы бизнеса в регионе.
Хабаровск, 14 декабря, AmurMedia.
До конца года Хабаровский край намерен привлечь 130 млрд рублей в качестве инвестиций, на данный момент привлечены уже 80 млрд. Об этом заявил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт на
«Сегодня мы привлекали около 80 миллиардов рублей инвестиций, планируем до конца года привлечь 120−130 миллиардов. В первую очередь поступления идут за счёт резидентов ТОР и экономических механизмов. Приходят в том числе иностранные инвесторы, как пример — японская компания, которая построила в Хабаровске теплицу. Сегодня важно проверить на иностранном инвесторе как работает этот механизм, и видно, что он работает», — отметил Вячеслав Шпорт.
«На это повлияло множество компонентов, сегодня мы решаем вопросы создания комфортной среды для бизнеса. Президент поставил перед нами задачу — максимально убрать бюрократические барьеры. И сегодня есть проектный подход к решению вопросов. То есть мы каждый случай смотрим детально. И это даёт бизнесу работать быстро, оперативно. Важно, что Владимир Путин поставил перед Дальним Востоком задачу — войти до 2020 года в топ тридцать мест в рейтинге. Это задача амбициозная, но её надо решить. Для этого сегодня в МФЦ мы создали режим одного окна для бизнеса, это очень облегчает его работу», — сказал глава региона.
«Если в начале года мы шли не очень уверенными шагами, то сейчас мы видим рост по многим показателям. Так, рост промышленного производства составил 11,5%, рост добычи полезных ископаемых составил 12,6% и рост грузооборота 103%. Также мы видим стабильный рост и по другим параметрам, а это значит, что тот сегмент экономики, который мы считали точкой роста, он работает. Мы выполним все обязательства перед населением Хабаровского края, это самая главная задача. И это хорошая основа для выполнения обязательств на 2018 год», — добавил Вячеслав Шпорт.
«На это повлияло создание новых условий на территории края, привлечение инвестиций, ТОРы, которых у нас 3. Эти инструменты позволили привлечь серьёзных инвесторов в край, причём даже в сельское хозяйство. Для нас имеет важное значение дать работу жителям сельской местности», — сказал он.
На мероприятии была также затронута тема закредитованности региона. «Сегодня закредитованность у регионов приличная. Есть она у нас также. Мы будет участвовать в процессе реструктуризации кредитов и сегодня мы уже замещаем коммерческие кредиты на бюджетные. Сегодня процентов 35 кредитов коммерческих замещены бюджетными», — подчеркнул губернатор.
Ещё одним вопрос стало строительство аэропорта «Новый». «Аэропорт будет построен. Изначально было несколько вариантов по созданию объекта. Первый — работа с Южной Кореей. Но на