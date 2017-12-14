Вячеслав Шпорт: До конца года Хабаровский край намерен привлечь 130 миллиардов инвестиций

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 14 декабря, AmurMedia.

До конца года Хабаровский край намерен привлечь 130 млрд рублей в качестве инвестиций, на данный момент привлечены уже 80 млрд. Об этом заявил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт на пресс-конференции, проходящей в рамках Дней Дальнего Востока в Москве, передаёт корр. AmurMedia в Москве.

«Сегодня мы привлекали около 80 миллиардов рублей инвестиций, планируем до конца года привлечь 120−130 миллиардов. В первую очередь поступления идут за счёт резидентов ТОР и экономических механизмов. Приходят в том числе иностранные инвесторы, как пример — японская компания, которая построила в Хабаровске теплицу. Сегодня важно проверить на иностранном инвесторе как работает этот механизм, и видно, что он работает», — отметил Вячеслав Шпорт.

«В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата регион поднялся сразу на 30 позиций. Регион является одним из лидеров по строительству новых предприятий на территориях опережающего развития. Хабаровский край является единственным на Дальнем Востоке регионом, в котором реализуется один из крупнейших в стране государственно-частных проектов — строительство автодороги “Обход Хабаровска”. В Комсомольске-на-Амуре, втором по величине городе края, производят самолет “Сухой Суперджет 100” и истребитель пятого поколения Су-57», — отметил губернатор Хабаровского Края.

«На это повлияло множество компонентов, сегодня мы решаем вопросы создания комфортной среды для бизнеса. Президент поставил перед нами задачу — максимально убрать бюрократические барьеры. И сегодня есть проектный подход к решению вопросов. То есть мы каждый случай смотрим детально. И это даёт бизнесу работать быстро, оперативно. Важно, что Владимир Путин поставил перед Дальним Востоком задачу — войти до 2020 года в топ тридцать мест в рейтинге. Это задача амбициозная, но её надо решить. Для этого сегодня в МФЦ мы создали режим одного окна для бизнеса, это очень облегчает его работу», — сказал глава региона.

«Если в начале года мы шли не очень уверенными шагами, то сейчас мы видим рост по многим показателям. Так, рост промышленного производства составил 11,5%, рост добычи полезных ископаемых составил 12,6% и рост грузооборота 103%. Также мы видим стабильный рост и по другим параметрам, а это значит, что тот сегмент экономики, который мы считали точкой роста, он работает. Мы выполним все обязательства перед населением Хабаровского края, это самая главная задача. И это хорошая основа для выполнения обязательств на 2018 год», — добавил Вячеслав Шпорт.

«На это повлияло создание новых условий на территории края, привлечение инвестиций, ТОРы, которых у нас 3. Эти инструменты позволили привлечь серьёзных инвесторов в край, причём даже в сельское хозяйство. Для нас имеет важное значение дать работу жителям сельской местности», — сказал он.

Говоря о дальневосточном гектаре, Вячеслав Шпорт отметил, что сегодня насчитывается уже около 7 тысяч зарегистрированных владельцев гектара, и в эти дни на Дальневосточной ярмарке в Москве резиденты уже представляют свою продукцию. «Для нас важно, чтобы имели рынок сбыта не только внутри Дальнего Востока, но и в приграничные страны. Наш бизнес начинает вставать на ноги, и те преференция, которые были даны Дальнему Востока, делают продукцию конкурентоспособной», — сказал Вячеслав Шпорт.

На мероприятии была также затронута тема закредитованности региона. «Сегодня закредитованность у регионов приличная. Есть она у нас также. Мы будет участвовать в процессе реструктуризации кредитов и сегодня мы уже замещаем коммерческие кредиты на бюджетные. Сегодня процентов 35 кредитов коммерческих замещены бюджетными», — подчеркнул губернатор.