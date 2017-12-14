Экс-главу «Примкрайстроя» ограничили в сроках ознакомления с материалами дела
На такие меры суд и следствие идут, когда обвиняемый и его защита слишком медленно читают.
На такие меры суд и следствие идут, когда обвиняемый и его защита слишком медленно читают.
Владивосток, 14 декабря, PrimaMedia.
Приморский краевой суд признал законным ограничение срока ознакомления с материалами дела и вещественными доказательствами бывшему директору КППК «Примкрайстрой» Александру Круузу, обвиняемому в злоупотреблении полномочиями, сообщила ИА PrimaMedia представитель суда.
«Суд вправе установить определенный срок, если процесс ознакомления с материалами уголовного дела затягивается», — уточнили во Фрунзенском районном суде.
Краевой суд постановление районного суда оставил без изменений.