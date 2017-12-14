Экс-главу «Примкрайстроя» ограничили в сроках ознакомления с материалами дела

Приморский краевой суд признал законным ограничение срока ознакомления с материалами дела и вещественными доказательствами бывшему директору КППК «Примкрайстрой» Александру Круузу, обвиняемому в злоупотреблении полномочиями, сообщила ИА PrimaMedia представитель суда.

Ранее Фрунзенский районный суд Владивостока удовлетворил ходатайство старшего следователя второго отдела по расследованию особо важных дел шестого следственного управления СКР об установлении срока ознакомления Крууза и его защитников с материалами уголовного дела и вещественными доказательствами.