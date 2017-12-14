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11:56 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Экс-главу «Примкрайстроя» ограничили в сроках ознакомления с материалами дела

На такие меры суд и следствие идут, когда обвиняемый и его защита слишком медленно читают.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 14 декабря, PrimaMedia.

Приморский краевой суд признал законным ограничение срока ознакомления с материалами дела и вещественными доказательствами бывшему директору КППК «Примкрайстрой» Александру Круузу, обвиняемому в злоупотреблении полномочиями, сообщила ИА PrimaMedia представитель суда.

Ранее Фрунзенский районный суд Владивостока удовлетворил ходатайство старшего следователя второго отдела по расследованию особо важных дел шестого следственного управления СКР об установлении срока ознакомления Крууза и его защитников с материалами уголовного дела и вещественными доказательствами.

«Суд вправе установить определенный срок, если процесс ознакомления с материалами уголовного дела затягивается», — уточнили во Фрунзенском районном суде.

Краевой суд постановление районного суда оставил без изменений.

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