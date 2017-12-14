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16:07 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Министр транспорта: конфликт мэрии Екатеринбурга и ГИБДД — это диалог

Василий Старков прокомментировал уборку снега в столице Урала.

Глава областного министерства транспорта Василий Старков считает, что уборка снега в Екатеринбурге идет в рабочем порядке, но при этом постоянный конфликт властей города и ГИБДД является в большей степени конструктивным диалогом, передает в четверг, 14 декабря, корреспондент «АиФ-Урал».

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«На самом деле, я не вижу конфликта. Это рабочий коллективный диалог, который в итоге приведет к улучшению ситуации на дорогах, — пояснил министр. — Мы все прекрасно понимаем, что при фронте осадков очистить в один раз большую территорию невозможно, особенно в Екатеринбурге, где наблюдается оживленное движение, а ночью, как попало, припаркованы автомобили».

По его словам, нужно понимать, что во время снегопада в городе идет патрульная очистка улиц и посыпка дорог противогололедными материалами, а после его завершения начинается уборка снега, которая по нормативам должна занимать от 4 до 6 часов.

Сегодня на заседании правительства Свердловской области глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб заявил, что власти города переходят к внедрению опыта Москвы по уборке снега в круглосуточном режиме. Его слова поддержал руководитель областной ГИБДД Юрий Демин, но все подчеркнул, что уборка снега в столице Урала является проблемной.

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