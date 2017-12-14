Министр транспорта: конфликт мэрии Екатеринбурга и ГИБДД — это диалог

Глава областного министерства транспорта Василий Старков считает, что уборка снега в Екатеринбурге идет в рабочем порядке, но при этом постоянный конфликт властей города и ГИБДД является в большей степени конструктивным диалогом, передает в четверг, 14 декабря, корреспондент «АиФ-Урал».

«На самом деле, я не вижу конфликта. Это рабочий коллективный диалог, который в итоге приведет к улучшению ситуации на дорогах, — пояснил министр. — Мы все прекрасно понимаем, что при фронте осадков очистить в один раз большую территорию невозможно, особенно в Екатеринбурге, где наблюдается оживленное движение, а ночью, как попало, припаркованы автомобили».

По его словам, нужно понимать, что во время снегопада в городе идет патрульная очистка улиц и посыпка дорог противогололедными материалами, а после его завершения начинается уборка снега, которая по нормативам должна занимать от 4 до 6 часов.