Министр транспорта: конфликт мэрии Екатеринбурга и ГИБДД — это диалог
Василий Старков прокомментировал уборку снега в столице Урала.
Василий Старков прокомментировал уборку снега в столице Урала.
Глава областного министерства транспорта Василий Старков считает, что уборка снега в Екатеринбурге идет в рабочем порядке, но при этом постоянный конфликт властей города и ГИБДД является в большей степени конструктивным диалогом, передает в четверг, 14 декабря, корреспондент «АиФ-Урал».
«На самом деле, я не вижу конфликта. Это рабочий коллективный диалог, который в итоге приведет к улучшению ситуации на дорогах, — пояснил министр. — Мы все прекрасно понимаем, что при фронте осадков очистить в один раз большую территорию невозможно, особенно в Екатеринбурге, где наблюдается оживленное движение, а ночью, как попало, припаркованы автомобили».
По его словам, нужно понимать, что во время снегопада в городе идет патрульная очистка улиц и посыпка дорог противогололедными материалами, а после его завершения начинается уборка снега, которая по нормативам должна занимать от 4 до 6 часов.
Сегодня на заседании правительства Свердловской области глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб заявил, что власти города переходят к внедрению опыта Москвы по уборке снега в круглосуточном режиме. Его слова поддержал руководитель областной ГИБДД Юрий Демин, но все подчеркнул, что уборка снега в столице Урала является проблемной.