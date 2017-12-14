Посол России Михаил Бочарников покидает Казахстан

14 декабря российского посла принял спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин. Председатель палаты отметил личный вклад Бочарникова в укрепление казахстанско-российского взаимодействия и поблагодарил дипломата за его 11-летнюю деятельность в нашей стране.

Нигматулин и Бочарников констатировали активное развитие межпарламентских связей как одного из важнейших направлений двустороннего взаимодействия.

Как отметил российский дипломат, он испытывал высокий профессиональный интерес к работе в нашей стране, потому что Казахстан, по словам Михаила Бочарникова, сегодня в центре большого количества международных вопросов глобального и регионального масштабов.