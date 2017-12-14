Как в Узбекистане отметят 26-летие вооруженных сил
ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. В Союзе писателей Узбекистана состоялось заседание Общественного совета при Министерстве обороны республики. Об этом передает
ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. В Союзе писателей Узбекистана состоялось заседание Общественного совета при Министерстве обороны республики. Об этом передает
Участники встречи обсудили подготовку 26-летия образования Вооруженных сил Республики Узбекистан и Дня защитников Родины. Организацией праздничных событий займутся органы власти, общественные объединения и другие институты гражданского общества.
Также в честь 26-летия образования вооруженных сил в республике планируются различные
Кроме того, в столичном и областных центрах пройдут
Еще в республике состоятся спортивные марафоны,