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13:14 (мск), источник: Sputnik

Как в Узбекистане отметят 26-летие вооруженных сил

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. В Союзе писателей Узбекистана состоялось заседание Общественного совета при Министерстве обороны республики. Об этом передает пресс-служба Минобороны.

Источник: Sputnik

Участники встречи обсудили подготовку 26-летия образования Вооруженных сил Республики Узбекистан и Дня защитников Родины. Организацией праздничных событий займутся органы власти, общественные объединения и другие институты гражданского общества.

Согласно распоряжению Мирзиёева, по всей стране пройдут праздничные мероприятия под девизом «Национальная армия — школа мужества, стойкости и подвига молодежи!».
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Также в честь 26-летия образования вооруженных сил в республике планируются различные духовно-просветительские, культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия и тематические вечера, направленные на укрепление единства армии и народа.

Кроме того, в столичном и областных центрах пройдут военно-патриотические фестивали. Молодежи продемонстрируют современную военную технику и вооружение. Перед узбекистанцами выступит военный оркестр.

Еще в республике состоятся спортивные марафоны, военно-патриотические акции, видеоконференции, телешоу и другие мероприятия, направленные на военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодого поколения.

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