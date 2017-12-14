Как в Узбекистане отметят 26-летие вооруженных сил

Источник: Sputnik

Участники встречи обсудили подготовку 26-летия образования Вооруженных сил Республики Узбекистан и Дня защитников Родины. Организацией праздничных событий займутся органы власти, общественные объединения и другие институты гражданского общества.

Согласно распоряжению Мирзиёева, по всей стране пройдут праздничные мероприятия под девизом «Национальная армия — школа мужества, стойкости и подвига молодежи!».

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Также в честь 26-летия образования вооруженных сил в республике планируются различные духовно-просветительские, культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия и тематические вечера, направленные на укрепление единства армии и народа.

Кроме того, в столичном и областных центрах пройдут военно-патриотические фестивали. Молодежи продемонстрируют современную военную технику и вооружение. Перед узбекистанцами выступит военный оркестр.