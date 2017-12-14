Еще 13 волгоградских чиновников попались на лживых декларациях
Сотрудники прокуратуры продолжают перепроверять сведения, которые чиновники указали в своих декларациях за прошлый год.
Сотрудники прокуратуры продолжают перепроверять сведения, которые чиновники указали в своих декларациях за прошлый год.
На этот раз они ознакомились с сведениями о доходах, которые подавали своим руководителям служащие Суровикинского района Волгоградской области. И опять столкнулись с нарушениями — то не подали вовремя, то забыли, то скрыли…
Некоторые суровикинские чиновники из администрации района и одного из сельских поселений вообще не подали декларации за 2016 год. А начальник одного из отделов администрации Суровикинского района в справке о доходах забыл указать сведения о продаже земельного участка и жилого дома, принадлежащих его супруге, общей стоимостью более 1 миллиона рублей.
Всего по результатам проверки чиновников этого района 12 муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности, а «забывчивый» чиновник уже освобожден от занимаемой должности.